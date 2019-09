Parece el principio de una novela de suspenso tecnológico o (¡alerta de spoiler!) una escena de la última película de Gerard Butler: en la oscuridad de la noche, un enjambre de aviones robóticos se cuela junto a un sistema de defensa de mil millones de dólares y luego saca uno de los objetivos más valiosos del mundo en una explosión de fuego.

Pero no es ficción. Ahora es una realidad tecnológica y política. Mucho sigue siendo incierto sobre la redada en las instalaciones petroleras en Arabia Saudita el sábado que cerró la mitad de la producción de petróleo del país. Los funcionarios sauditas inicialmente atribuyeron el ataque a los “drones”, con los rebeldes Houthi en Yemen que luego se atribuyeron la responsabilidad. Pero pronto hubo disputas sobre el origen del ataque (algunos en la administración Trump han señalado a Irán en lugar de Yemen), así como las armas utilizadas (los expertos están debatiendo si solo fueron drones armados, o una combinación de drones y misiles de crucero) .

Lo que sabemos con certeza es que el ataque señala cambios cruciales en la tecnología de la guerra y sus consecuencias y los Estados Unidos deberían prepararse mejor de lo que lo hizo Arabia Saudita.

Las armas más avanzadas solían encontrarse sólo en manos de los actores estatales más poderosos, porque costaba tanto obtenerlas y se requería de mucha experiencia utilizarlas. Ahora hay una barrera mucho menor. Más de 75 naciones tienen misiles de crucero y más de dos docenas de naciones tienen drones armados. Esas cifras seguirán creciendo a medida que vendedores como China introducen la tecnología al mundo global de las armas. (De hecho, los sauditas compraron recientemente imitaciones de aviones no tripulados Predator de Beijing).

Pero no son sólo los Estados los que tienen estas armas. Los grupos no estatales pueden obtenerlas de patrocinadores estatales (Irán ha suministrado a varios de sus aliados), modificar tecnologías compradas en el mercado abierto o incluso construir propias. Hezbolá en el Líbano ya voló aviones no tripulados a Israel en 2004. El Estado Islámico operó cientos de aviones no tripulados en Irak y Siria, llevando a cabo su primer ataque con drones armados contra las fuerzas de los Estados Unidos y sus aliados en 2016. Y los Houthi han usado aviones no tripulados para atacar a Arabia Saudita, Arabia y los Emiratos Árabes Unidos varias veces desde que esos países intervinieron en Yemen en 2015.

Dada esta larga historia en su propio vecindario, una de las preguntas sin respuesta sobre la redada del sábado es cómo Arabia Saudita, una nación con el tercer presupuesto militar más grande del mundo, estaba tan mal preparada.

Parte de la razón es que los gobiernos (especialmente aquellos que se enfocan en grandes compras llamativas de tecnología como Arabia Saudita) a menudo pasan por alto algo sobre el futuro de la tecnología: tanto en los negocios como en la guerra, estamos viendo no solo máquinas más inteligentes que se hacen cargo de más trabajos humanos, sino también plagas de pequeños robots que dividen los trabajos complejos en tareas más pequeñas y simples. Sí, las corporaciones están planeando camiones robóticos para movilizar miles de latas de cerveza de una fábrica en su mayoría automatizada, pero también están planeando que un pequeño dron entregue una bolsa de pretzels a su casa. De la misma manera, la mayor amenaza para un campo petrolero, aeropuerto o portaaviones puede no provenir de enormes y costosos sistemas de misiles, sino de pequeños drones, incluso desechables.

Esto significa que las defensas nacionales deben reevaluar y prepararse para estas nuevas amenazas. Las guerras futuras serán “multidominio”. En el pasado, si luchaba contra un grupo rebelde o invadía un poder medio como Irak, la lucha estaba era en la tierra. Ahora, no solo las superpotencias, sino todas las partes en cualquier conflicto pueden alcanzar el aire y el mar, y también atacar en nuevos dominios como el ciberespacio.

Esto también debería cambiar el cálculo de la intervención militar. Hace cuatro años, los sauditas comenzaron la “Operación Tormenta Decisiva”, la intervención multinacional en Yemen, esperando una victoria fácil. Ha sido todo menos fácil. Ahora que las naciones pequeñas y los actores no estatales pueden contraatacar más fácilmente, con drones, misiles y ataques ciberespaciales, la promesa de guerras fáciles libradas desde lejos sin consecuencias es aún más falsa que en el pasado. En otras palabras, la barrera de entrada más baja para la nueva tecnología de guerra exige una barrera de entrada más alta para unirse a una. La verdadera revolución robótica.