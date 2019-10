El hombre del saco

La economía tiene escasas certezas. Entre ellas, la más totémica es que quien gasta por encima de sus posibilidades termina pagándolo. Todos lo sabemos y, sin embargo, permitimos a nuestros gobiernos seguir endeudándose a sabiendas de que seremos nosotros los que pagaremos la fiesta. Como consecuencia, la otra gran máxima económica es que las crisis son cíclicas. No nos alarmemos. Que los flujos económicos se comporten como las olas, con alzas y bajas, no implica que éstas no alcancen la orilla. Cada cierto tiempo, unos diez años en el caso de Argentina y algo más en el resto del mundo, discúlpeme la broma, las crisis nos golpean con mayor o menor virulencia.

Por desgracia la última gran recesión fue de tal magnitud que la mayoría de países aún no se han recuperado. La deuda pública en Colombia rondaba el 30 % en 2007. Hoy, se aproxima al 50 % tras los estragos generados por la hecatombe financiera, la caída de la demanda de materias primas y el hundimiento de los precios de los hidrocarburos.

En España, la onda fue más expansiva. Como consecuencia del Estado asistencial (del Bienestar, lo llaman algunos) en el que vive atrapada Europa, nuestra deuda pública pasó de suponer el 35 % del PIB nacional al 99 % actual.

Para traducir esto basta con hacer los cálculos de la deuda pública per cápita. Mientras ustedes deben a día de hoy unos 3.000 dólares por persona, cada español adeuda nada menos que 28.000 dólares.

La situación es similar en todo el mundo, especialmente en los países más desarrollados y con mayor carga pública. Japón pasó de una presión del 175 % del PIB en 2007 al actual 235 %, con lo que cada japonés adeuda 85.000 dólares; Reino Unido, del 41 % al 85 %; Francia, del 64 % al 100 % e Italia, del 100 % al 136 %, un alza contenida, pues ya debía bastante antes de la crisis.

Estados Unidos, la nación más endeudada en términos absolutos, no resultó inmune. Aunque no dispone de un sistema público sanitario ni de pensiones al nivel del europeo, tiene ingentes gastos en defensa tras las guerras en Irak y Afganistán. Así, pasó de adeudar por valor del 64 % de su PIB al actual 105 %. Hasta China ha disparado su deuda, del 29 % en 2007 al 47 % actual.

De las grandes economías, solo Alemania ha logrado rebajar su deuda en este periodo. Del 64 % al 61 %. ¿Qué ocurre cuando el único país que tiene la austeridad blindada en su Constitución está al borde de la recesión? Que a todos nos toca apretar las pompas.

Las señales son nítidas. El 55 % de los ejecutivos que gestionan grandes patrimonios familiares augura una inminente recesión global para el próximo año. Cerca de la mitad de los encuestados para el informe Family Offices del banco suizo UBS ya ha tomado medidas para mitigar las pérdidas (45 %) y para sacar provecho (42 %). El 42 % ha incrementado sus reservas de efectivo para disponer de liquidez con la que afrontar pagos y adquisiciones atractivas y otro 22 % ha reducido su exposición en inversiones arriesgadas.

Por fortuna, tras sobrevivir a la peor crisis de la historia, hemos aprendido algunas lecciones. Solo así se entiende que los hogares españoles hayan gastado en el segundo trimestre de este año menos de lo que ingresaron, lo que llevó a que su tasa de ahorro se situara en el 19,3 %, su valor más alto en diez años. En concreto, el ahorro de los hogares se situó en 41.984 millones de euros, frente a los 33.513 millones de euros del segundo trimestre de 2018, un incremento del 25,3 %. Este hecho es más que significativo en un país donde nos gusta gastar por encima de nuestras posibilidades y donde la vida se hace más en la calle que en casa.

Parece que los ciudadanos estamos listos para aguantar el temporal, la cuestión es si los políticos han colocado diques y contraventanas o han dejado abierta la casa de par en par y volverán a duplicar la deuda que pagamos con nuestros bolsillos. Estén alerta, los hombres del saco acechan .