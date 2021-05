El imperio del ritual

Por Elsa Fernández–Santos

En mi primer viaje escolar a Inglaterra, con apenas diez años, la familia que me hospedaba me incluyó en la lista de invitados a una misa presidida por Isabel II en la catedral de Saint Paul. Aunque he olvidado qué se conmemoraba, sí recuerdo la mezcla de solemnidad y diversión que rodeó aquella larga jornada. Si hay algo que me han inculcado desde niña es a respetar las costumbres y ritos ajenos.

La importancia de los rituales, proclamada en el penúltimo libro del...