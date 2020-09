El infierno artificial

¿Cuál es el peor país del mundo? Qué opina de este: El 80 % de su territorio está tan contaminado que no hay agricultura y la disminución de su fauna marina dificulta la pesca. No quedan árboles, no hay fuentes naturales de agua potable y el calentamiento global ya está desapareciendo parte de su territorio. Su población es una de las más obesas del mundo con un peso promedio de 100 kg como su índice de fallos renales y cardíacos. El 40 % de la población sufre de diabetes tipo 2, el alcoholismo es...