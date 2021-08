El intelecto y el corazón

Hago el intento de recordar dónde fue que leí esta frase: “A la oscuridad respondes con luz”. Por más que pienso, no tengo ninguna pista. Detesto cuando no apunto bien una referencia y me quedo con algo que no es mío. Está escrita en mi libreta, acompañada de otras anotaciones sobre Nikos Kazantzakis y la novela que leo: “Zorba, el griego”. Seguramente debe ser del libro, de alguna búsqueda que hice en internet o de “Carta al Greco”, el texto autobiográfico de este escritor, nacido en Grecia en 1883.

La frase me hace pensar en el presente, en este mundo convulsionado donde vivimos, que nos hace pensar siempre que nunca han existido épocas tranquilas. Siempre hemos habitado cierta oscuridad con pequeños destellos de luz, a ellos nos aferramos...