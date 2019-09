El Papa en África, una ventana a la esperanza

¡Que gusto haber visto las imágenes y haber leído los textos del reciente viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y la isla de Mauricio del 4 al 10 de septiembre! Te hace recordar la vida sacrificada y llena de entrega de tantos misioneros que, aunque en el día a día no sean noticia, en silencio están tejiendo una fuerte y resistente red de esperanza. En muchos rincones de África la semilla misionera ha caído en buena tierra. En medio de la pobreza extrema y el sufrimiento que han traído la violencia (la guerra civil en Mozambique entre 1977 y 1992 que dejó un millón de muertos y casi seis millones de desplazados) hay religiosos y laicos que se privan de lo necesario, que arriesgan su pellejo y se han entregado para tantos lugareños puedan superarse. De este viaje hubo dos acontecimientos que me llamaron la atención y me llenaron de esperanza:

El primero fue la visita del Papa al hospital central de Zimpeto en Mozambique. Allí la comunidad de San Egidio, una asociación pública católica de laicos fundada en Italia, ayuda a los enfermos de Sida a través de un programa que ofrece cursos de formación, apoyo en nutrición, salud. Y esta labor ha tenido un impacto positivo en la vida de tres millones de personas. Además de darles amor a los enfermos de Sida y a sus familiares que muchas veces cargan con el rechazo y el estigma social, este centro de salud atiende hoy a 3800 enfermos del VIH y ofrece tratamientos a las madres gestantes que padecen de este virus para que sus bebés nazcan sanos. “Este centro”, dijo el Papa durante su visita, “nos muestra que siempre hay personas dispuestas a detenerse y mostrar compasión, que no ceden a la tentación de decir: ‘No hay nada que hacer’ o ‘es imposible combatir este flagelo’. En cambio, se han puesto a buscar soluciones”.

Otro momento bellísimo fue la visita del Papa al barrio Akamasoa ubicado en Antananaribo, capital de Madagascar (un país donde el 70 por ciento de los habitantes vive con menos de dos dólares diarios y donde la mitad de los niños sufre de desnutrición). Este barrio fue fundado en 1989 sobre un basurero gracias a la iniciativa del sacerdote argentino Pedro Opeka. Hoy tiene 300 escuelas que educa a 15 mil menores. Los niños recibieron a Francisco con mucha calidez cantándole en español “Dios está aquí” y haciéndole una coreografía. El padre Opeka dijo que este barrio “era un lugar de exclusión, de sufrimiento, de violencia y de muerte” pero que luego de 30 años se ha convertido en “un oasis de esperanza” donde “los niños han recuperado su dignidad, los jóvenes volvieron a la escuela, los padres comenzaron a trabajar para preparar un futuro a sus hijos”.

Esta mirada rápida a la África Subsahariana a través de la visita del Pontífice nos abre una ventana de esperanza y nos enseña que las dificultades extremas que viven tantos habitantes de los lugares más pobres del planeta, se convierten en semillas de solidaridad, en una lección que nos enseña a hacer de la dificultad una oportunidad para vivir el amor porque como dijo el Papa a los jóvenes en Mozambique: “No dejen que les roben la alegría. No dejen de cantar y expresarse de acuerdo a todo lo bueno que aprendieron de sus tradiciones. La resignación es el enemigo de la alegría”.