El precio del dólar según el Washington Post

El prestigioso diario, The Washington Post, publicó un excelente artículo que se puede consultar por Google, digitando: Where is the U.S. getting the trillion dollars it´ll take to fight the coronavirus?, está firmado por Cristopher Ingraham. Traducido al español: ¿De dónde van a sacar los EE.UU. los trillones de dólares que necesitarán para combatir el coronavirus? Mi traducción a continuación no es literal, salvo en los párrafos que figuran entre comillas. Todas las cifras en billones de dólares son millones de millones, esto es, billones de los de doce ceros.

“El monto de los dólares destinados por los Estados Unidos para combatir el coronavirus continúa elevándose a la par tanto con la expansión de la epidemia como con los daños causados a la economía. Los Demócratas y los Republicanos, algunos de los cuales eran defensores de la austeridad fiscal, aparecieron de repente interesados en lanzarle la mayor cantidad de dinero posible a la epidemia. Se estima como algo increíble que, en medio de una campaña presidencial a todo vapor, ignoren los políticos el costo de gastar, gastar y gastar”.

Ante la pregunta: “¿cómo puede una nación gastarse dos billones de dólares contra el coronavirus? La respuesta en una sola palabra es: endeudándose. Y esto les resulta posible mientras el Congreso le autorice al Departamento del Tesoro a imprimir tantos títulos en dólares como sean necesarios para pagar las deudas de la nación, los mismos que venden como Bonos del Tesoro a los inversionistas, a saber: a los gobiernos extranjeros, a los bancos, a los fondos mutuos y a todos aquellas que deseen mantener su dinero en un lugar seguro. Mientras los inversionistas compren Bonos los estadounidenses venderán sus Bonos”.

Para tener una idea de la magnitud del gastar, gastar y gastar comencemos por mencionar que el Gross Domestic Product (GDP) o PIB de los Estados Unidos ascendió el año pasado según el Banco Mundial a US$23 billones. La deuda del Gobierno Federal, de acuerdo con un gráfico que aparece en la referencia aludida, ha figurado siempre por debajo del 40% del GDP desde 1790. Tan solo aparecen en tan extenso lapso dos picos, el primero, del 113% del GDP de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, y el segundo pico, del 79% del GDP el año pasado.

Como la pandemia del coronavirus ha desquiciado las Bolsas de Valores durante las últimas semanas, se ha interpretado esto como una demanda voraz de los inversionistas por la seguridad atada a las deudas del Gobierno de Estados Unidos... Venden acciones y compran Bonos. Pero en otro gráfico del Washington Post se presenta la rentabilidad de los Bonos del Tesoro en descenso permanente, continuo, desde el 7,94% por año que devengaban en 1990 hasta el exiguo 1,14% por año devengado ahora en 2020. Esta última rentabilidad es inferior a la inflación estimada del 2,0% para el año en marcha. O sea, como resultado de este interés negativo por ser inferior a la inflación, terminaron prestándole al Tío Sam los atemorizados inversionistas al 0,86% por año (2,0 – 1,14). “Pocas personas en los Estados Unidos piensan ahora que se deberían suspender los gastos muy elevados para combatir el coronavirus. Porque con el tiempo, cuando la economía se recupere, se reducirá el endeudamiento, gracias a una combinación del crecimiento de la economía, de la reducción de los gastos y de los mayores ingresos por impuestos como consecuencia de la mayor actividad económica”. Mis consecuencias. Los US$2 billones aprobados por el Senado y la Cámara contra el virus chino, entiendo que, sin un solo voto en contra, no afectará mucho el ya algo elevado pico de endeudamiento del 79% del GDP mencionado en párrafo anterior. El descenso permanente, continuo, en la rentabilidad de los Bonos del Tesoro, tampoco va a desanimar a los inversionistas a seguirle prestando al Tío Sam, puesto que la seguridad de tal inversión no tiene competencias visibles en el mundo y el precio del dólar seguirá elevándose.