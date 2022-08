Las calles de Medellín están llenas de basuras y huecos y, contrario a lo que dice la Alcaldía, sí existe una explicación, unos culpables y soluciones a la vista. Un poco de historia.

En el 2013, Emvarias, empresa encargada de recoger las basuras en Medellín, tenía su propia flota de camiones y la ciudad era un tapete. Pero llegó Aníbal Gaviria y convirtió a Emvarias en un apéndice de EPM, con el argumento de la falta de recursos, y entregó la flota a Renting Colombia. El contrato superó los 170.000 millones de pesos, según una nota de este periódico.

Entre los objetivos del contrato estaba el mejoramiento de la atención de quejas y sugerencias y de las condiciones laborales de contratistas, además de educación ciudadana. Hasta ahora, el cumplimiento de los objetivos brilla por su ausencia.

En su momento, el sindicato de trabajadores de Emvarias y varios concejales de la ciudad se opusieron al renting. Tenían razón. En caja habían más de 20.000 millones de pesos para comprar flota propia.

Renting Colombia no es una empresa de transporte, pero sí de finanzas. Proyectó ingresos y no hizo mantenimiento adecuado de los camiones, tanto que el año pasado uno se quedó sin frenos, dejó un muerto y 26 heridos. Accidentes que se están volviendo recurrentes en Medellín. Hoy la ciudad no cuenta con flota propia, la mayoría son alquilados.

Según denuncian, más del 50 % de las rutas para recolección de basuras está retrasada. Los camiones llegan cuatro o cinco horas después. Usuarios de redes sociales afirman que la recolección es más demorada.

El problema con la no recolección a tiempo, además, es la acumulación. Quien ve basura, arroja más, incluso escombros. La cultura Metro al revés. Ante la avalancha de quejas de los usuarios y de basuras en las calles, la Superservicios le pidió explicaciones a Emvarias y, según su respuesta, interpondrá sanciones.

En noviembre del 2021, Emvarias prometió ingresar a la flota 60 nuevos camiones en menos de seis meses, según reportó EL COLOMBIANO entonces. Van diez meses y nada que llegan. Si seguimos como vamos, en diciembre el sistema colapsará. Renting Colombia no tendrá suficientes camiones ni nuevos ni viejos que ofrecerle a Emvarias.

Ojalá ni se suspendan las rutas para la recolección de basuras de los ciudadanos de Medellín ni se incumpla con ellas. Sería muy grave.

Una propuesta para que no digan que solo se crítica.

Emvarias debe ser una empresa independiente de EPM. Hoy, al igual que en 2014, como lo afirmaba el entonces concejal Carlos Bayer, la empresa tiene los recursos para comprar flota propia. La Alcaldía de Medellín debe respetar la experticia de Emvarias y ofrecerles a sus trabajadores la garantía de estabilidad laboral.

En este caso, como en el de los huecos —que tocaré en una próxima columna—, la alcaldía no ha movido un dedo para resolver el problema de fondo. Los camiones que anunció Quintero en Feria de Flores no son nuevos, era un faltante de flotas anteriores.

Medellín merece una administración y una empresa serias para volver a ser una tacita de plata