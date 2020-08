EL rock histórico ganó un amigo más

El impacto negativo que me causó el Festival de Ancón, en 1971, me dejó una suerte de aversión a todo lo que se agrupara bajo la denominación de rock. Como nuevo reportero de EL COLOMBIANO me tocó ir a aquel lodazal aturdidor para escribir crónicas como las que reprodujo Carolo en un libro sobre el espectáculo que dio muchísimo para hablar en el Medellín de entonces. Pero la apreciación de evidencias convincentes en el discurrir de la historia musical contemporánea me ha motivado para asumir una...