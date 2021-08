El sueño

Amable lector: Con los años, a veces uno no es consciente de si estaba pensando o de si fue un sueño. Me inclino por pensar que todo fue una fantasía, que por extraña quiero compartirla con algunos.

Cuando observaba a Pedro Castillo recibir la banda presidencial del Perú, no salía de mi asombro al recordar que acá, años antes, también fueron nombrados en este cargo Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

No tengo claro cómo ni quién me nombró para ocupar el Palacio de Nariño. Tan pronto llegué, comencé a trabajar. En la primera semana, incluyendo el día domingo, fui a conocer varias de las cárceles del país, algunas escuelas, poblaciones que aún no tienen agua potable ni alcantarillado, la situación de los juzgados, y averiguar por qué la justicia...