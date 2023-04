Por Luz María Múnera Medina - redacción@elcolombiano.com.co

Cada dos años los y las colombianas nos juntamos en el sueño electoral. Cada uno de los y las ciudadanas soñamos, una vez con la construcción nacional, congreso y presidencia y dos años después, con el sueño local, alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y ediles. La constitución de 1991 nos entregó el voto programático como una posibilidad real de no votar no por discursos vacíos, ventejulieros, demagógicos, sino, por programas de gobierno que nos permiten buscar elegir el sueño de sociedad que cada uno de nosotros y nosotras tiene en su interior. De esta manera, se garantiza que podamos elegir programas liberales, conservadores, de centro o de izquierda, según nuestra manera de ver el mundo.

Pero, ¿después de tantos años hemos aprendido a usar esta herramienta hermosa llamada democracia? Seguramente muchos y muchas sí, pero la mayoría aún no entienden la profundidad de nuestra democracia. Es entendible, porque hablar de democracia en un país lleno de hambre y miseria, donde el acceso a los derechos aún se considera un ”favor” del político de turno, donde en elecciones preferimos los 50 o 100 mil pesos que solucionarán el hambre del momento, donde los planes de gobierno no se leen y solo terminamos escuchando los discursos muchas veces mentirosos de los y las candidatas, donde la corrupción se ha normalizado, la democracia no llega, no se cumple, no se construye...

Este año es en realidad un reto para los colombianos y colombianas que nos enfrenamos nuevamente al momento electoral. Saldremos a las calles a entregar ideas, proyectos, escribiremos planes de gobierno que seguramente la mayoría no leerá. Pero el sueño del cambio, nos obliga a todos y todas a mirar nuestra historia para no repetirla. Hoy quiero hacer un llamado desesperado si se quiere, para que tomemos la mejor decisión, para que estudiemos no solo los planes de gobierno, sino, además, las hojas de vida de cada uno de los y las candidatas en la búsqueda de elegir más que a hombres y mujeres, elegir con toda la consciencia, los programas que llenen nuestros sueños de país, de nación... Este año hago un llamado para que la ética en el manejo de lo público se ponga al frente de nuestras decisiones, para que no entreguemos nuestro sagrado derecho al voto a corruptos, a negociantes de la política, a quienes jamás han pensado en un futuro próspero y pujante para el conjunto del pueblo colombiano.

El ejercicio de la política, debería ser y es, ante todo el arte de servir, de tener consciencia de que cada decisión que se toma afectará a millones de personas, miles de familias, al futuro de nuestra nación, y por ello, hoy es más importante que nunca pensar que las elecciones de octubre deben ser las elecciones para el cambio, para hacer posible el sueño, para construir presente y futuro con dignidad.

La democracia no es un juego vacío y estéril. Es la construcción de vida digna, amor y prosperidad para todos los y las colombianas.