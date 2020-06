El tiempo no está de nuestro lado

El tiempo, según diferentes fuentes, es uno de los recursos más equitativos que existen: un minuto empezando, es igual para todos, sin importar su edad, credo o país de origen. Pero la verdad es que la forma en que se usa ese minuto dependerá de variables como quién eres, qué haces, las condiciones que te rodean, etc.

A menudo me he preguntado sobre la forma en que uso mi tiempo, las acciones y elecciones que hago y cuán eficiente soy con ese recurso. Este no es un tema trivial y requiere una buena...