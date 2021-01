ELECCIONES 2022: REFLEXIONES EN VOZ ALTA

De manera temprana se comienza a mover el tema de la campaña electoral del 2022 y como lo dijimos en análisis anteriores se van a ir configurando los tres grandes bloques, izquierda, centro y derecha. Veamos algunas reflexiones en voz alta de algunos hechos relevantes.

1. El bloque de derecha ha comenzado a moverse con mayor rapidez, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, tanto para atraer posibles aliados y aspirantes para una selección de candidato presidencial, como para la conformación de listas al Congreso –el acercamiento del exsecretario de gobierno de Bogotá muestra un movimiento hacia el centro-derecha y al peñalosismo, así como el “coqueteo” con otras figuras mediáticas-. Seguramente se hará una consulta interpartidista para seleccionar el candidato presidencial de ese sector.

2. Se propone por algunos congresistas, con el argumento de disminuir costos, como si la democracia no los conllevara, unificar las elecciones de Congreso y de Presidente. Esta es una reforma de gran calado y amerita un debate nacional –en el pasado ya hemos tenido esa simultaneidad como se aprobó en la reforma constitucional de 1968-, pero por el tiempo que existe para las elecciones del 2022 no es lo recomendable, pues ello conllevaría una necesaria preparación de los partidos y movimientos políticos, así como de los ciudadanos, por lo tanto los tiempos son demasiado apretados para que se inicie el trámite de esta reforma, a no ser que se discutiera en la perspectiva de ponerla en práctica a partir de las elecciones de 2026.

3. El bloque de la izquierda, liderado por el senador Gustavo Petro, igualmente está en la tarea de hacer “coqueteos” con figuras mediáticas para la conformación de listas al Congreso y haciendo esbozo de propuestas para acercarse a sectores del centro político, sin embargo, por el momento no tienen solidez las mismas.

4. Hay un excesivo triunfalismo –que puede ser perjudicial para el sector de la izquierda- en algunos de los analistas-militantes cercanos, en el sentido de considerar que hay posibilidades de un triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales y aún en las del Congreso. Creo que hay mucho de fantasía en eso e ignora la realidad del comportamiento electoral, especialmente para Congreso. Considero que ese bloque de izquierda sólo podría tener posibilidades de éxito en una alianza con el bloque de centro y dependiendo de quién fuera su candidato presidencial –uno que no genere temores en votantes de centro y esto no depende ni de los programas, ni de las políticas que proponga, es un tema de credibilidad y confianza-.

Considero que no reconocer esa realidad política es partir de un presupuesto equivocado. En el Congreso la participación de los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador y los nuevos Cambio Radical, Centro Democrático, la U., Alianza Verde y Polo será muy relevante. No deben desconocer esas realidades políticas y que la política no se hace en las redes sociales.

5. Con la influencia del caso norteamericano, algunos han comenzado a pensar en quién sería el Biden colombiano y no hay duda que quien mejor podría encarnar esa posibilidad sería Humberto de la Calle. Pero habría otros nombres del centro político que podrían acercarse a esa posibilidad. Lo cierto es que si algo deberíamos aprender del caso norteamericano es que la derrota de un sector extremo es desde una posición de centro y eso no se inventa de un momento para otro, eso tiene que ver con la trayectoria política del candidato y su nicho político y cuál ha sido su historia no sólo como político sino en la administración pública