Elecciones difíciles

Cada cuatro años recordamos que no logramos entender el tortuoso sistema electoral de EE.UU. de democracia indirecta, que no suma los votos de los ciudadanos directamente, sino que sirven para “instruir” en cada estado a sus delegados en un organismo compuesto por 538 de ellos, denominado Colegio Electoral, en donde volverán a votar para elegir presidente. Con razón algunos dicen que EE.UU. no es una Democracia sino un República con leyes.

Pero si este sistema electoral les parece complicado, hay...