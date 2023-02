Querido Gabriel,

¿Dónde están los empresarios en medio de esta crisis?, preguntó alguien, en tono crítico. Miramos sorprendidos. Con las agendas llenas para responder al desafiante momento económico y político y, la mayoría, robando tiempo al ocio y el descanso para servir a innumerables causas sociales, los empresarios antioqueños no pueden hacer más por la región y el país. ¿O será que sí? Algunos dicen que deberíamos ser más vocales, más activos opinando y participando del debate público, usar las redes como las usan los artistas o los políticos, ser influencers. Recientemente, los medios registraron dos hechos que bien podrían enmarcar esta conversación. De una parte, según el estudio de Edelman, empresarios y empresas son grandes generadores de confianza, 7 de cada 10 colombianos confía en estas instituciones. Por otro lado, se publicó un estudio de los CEO con más impacto en las redes. En nuestra región, empresarios como Juan Carlos Mora de Bancolombia y Marcelo Cataldo de Tigo hacen un buen trabajo promoviendo causas sociales y dando ejemplo de liderazgo inclusivo y consciente. Sin embargo, si comparamos con otros influencers, la presencia empresarial en este espacio es, como mucho, marginal. ¿Estaremos subutilizando esta confianza mientras, ante los vacíos de liderazgo, la gente necesita oír nuestras voces? Las fuerzas sociales están empujando a los líderes empresariales a salir del ensimismamiento e incluir la comunicación digital dentro de las prioridades de su rol. La gente quiere saber qué pensamos de los temas sociales, del medio ambiente, de los asuntos más sensibles de nuestra sociedad. Por supuesto, nos demandan, además, que nuestros actos sigan la misma dirección de nuestras declaraciones.

Ante las grandes tendencias no queda sino adaptarse; conversemos sobre de qué deben y cómo deben hablar los empresarios en las redes. ¿Cuáles deben ser las reglas y los límites del empresario influencer? El asunto no es sencillo. No se puede hablar de cualquier tema porque se pierde coherencia, energía y tiempo. Es clave tocar el corazón de la gente, ser guardianes de la verdad, movilizar causas consistentes con nuestra organización, hablar de temas locales y usar un tono positivo, constructivo. La autenticidad personal es crucial; nadie quiere leer al que no usa sus palabras sino los guiones de un equipo de comunicaciones. Los riesgos de la participación de los empresarios en la esfera digital son, por otro lado, considerables. Por ejemplo, las opiniones políticas partidistas son radioactivas, aún más para empresas inscritas en bolsa, con participación del Estado o en sectores regulados. The Economist decía hace algunos años que, aunque la gente quiere oír a los empresarios, estos deberían centrarse en manejar bien su negocio y en defender solamente las causas que son coherentes con su misión. Para muestra, miren la pérdida de valor de las empresas lideradas por Elon Musk luego de su radical intervención en Twitter. En cuanto a empresarios y política tal vez aplique la máxima de “ni tan lejos ni tan cerca”. La empresa no puede sustituir a los líderes políticos pero tampoco se puede desentender. ¿Será que una de nuestras causas, despersonalizando y por fuera de lo electoral podría ser el cuidado de la democracia liberal y sus instituciones, la prensa libre y la libertad de empresa? En todo caso, estamos frente a una encrucijada, debemos tomar un camino, cada uno el suyo, y debemos comprender que recorrer este territorio agreste necesitará de autenticidad, piel dura, coraje y una apertura permanente al aprendizaje* Director de Comfama