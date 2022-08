El presidente Petro pronunció dos discursos en Cartagena. En la Andi y en Asobancaria. Despertaron enormes preocupaciones en el sector privado. Incluso algunos consideran que en Cartagena se apagó la fiesta. Puede ser. Yo tengo otra hipótesis. Aquí va.

Petro está armando una nueva propuesta económica. Ojo, todavía está en construcción. Tiene furiosos a la extrema izquierda y a la extrema derecha, lo cual suena interesante. Esta propuesta tiene tres protagonistas: Mazzucato, Corea del Sur y Palma.

Mariana Mazzucato. Petro quiere que la renombrada economista lo asesore. Mazzucato ha puesto sobre la mesa el debate de cómo se crea riqueza, qué genera y qué destruye valor y cuál debe ser el rol del Estado dentro de un “capitalismo progresista”. Para ella, la discusión no es el tamaño del Estado, sino las capacidades de este para liderar misiones que resuelvan problemas importantes, siempre en colaboración con el sector privado y con la innovación como motor. Para Mazzucato, la izquierda se ha vuelto muy perezosa, pues solo piensa en redistribuir y no en crear riqueza. En Cartagena habló Petro, pero también habló Mazzucato. Prefiero mil veces a Mazzucato que a Heinz Dieterich o a cualquier otro loco suelto. ¿O no?

Corea del Sur. Por sus avances en los últimos 50 años, Petro propone el modelo coreano como un referente. Con una democracia vigorosa y 52 millones de habitantes, los coreanos han ocupado el puesto 13 en el ranquin de competitividad del WEF, el 24 en el índice de libertad económica, el 23 en el IDH y son la 10ª economía en la Ocde. Con más luces que sombras, están logrando un interesante desarrollo sostenible, apalancados en su potente sistema educativo, que en Colombia no se podría replicar, gracias a Fecode. Tener como referente a Corea, y no a Venezuela, Cuba o Nicaragua, es de lejos una muy buena noticia. ¿O no?

José Gabriel Palma. Economista. Creador del índice de distribución de ingresos Palma Ratio. Ha estudiado la desigualdad antes y después de impuestos, así como la productividad de las diferentes economías. Para Palma, la desigualdad es una decisión ontológica. En sus estudios, Corea sale muy bien librada. Logra una alta homogeneidad distributiva antes de impuestos debido a la continua inversión privada. Su productividad es sobresaliente. En palabras de Petro, Palma sostiene que América Latina debe seguir el camino del sudeste asiático en vez de imitar el costoso modelo socialdemócrata europeo.

Más allá de sesgos, o ideologías, el triángulo Mazzucato, Corea del Sur y Palma es una oportunidad.

Yo, cuanto antes, realizaría un congreso en Cartagena con Mazzucato, Palma y los más destacados conocedores del milagro coreano, como Robert Wade, entre otros. Sin ninguna ingenuidad, teniendo plan A, B y Z, con todos los matices y asteriscos, apostaría varias fichas por esta propuesta de desarrollo productivo sostenible y me sentaría con el gobierno para pasar del dicho al hecho. Si el referente es Corea del Sur y la propuesta parte de las ideas serias, algunas discutibles, pero serias de Mazzucato y Palma, yo firmo ya