Cuando la carrera está terminando y los caballos pasan la última curva y entran a la recta final, los locutores decían, o dicen donde todavía hay carreras, que han entrado en tierra derecha.

Para las próximas elecciones estamos ya en tierra derecha: el 27 de octubre se decide el futuro de Colombia. No es algo de los politiqueros como algunos suelen decir con toda la irresponsabilidad del caso. Estas elecciones pueden definir el futuro de la patria y, por consiguiente, el futuro de los colombianos.

Es crucial lo que nos viene. Por un lado, sacar a Colombia adelante o, por el otro, entregarles la patria a los violentos, a los guerrilleros, a los asesinos, a los violadores de niños, a los incapaces, a los petros, a los cepedas y a quienes han dado ejemplos claros de su incapacidad para el manejo de las cosas del Estado.

En Bogotá se han equivocado varias veces en las elecciones locales, han votado por alcaldes que han dado muestras claras de su incapacidad y de su orientación de extrema izquierda. Petro, con una inversión multimillonaria en dólares, importó unos carros recolectores de basuras que, por su estado de deterioro y oxidación, no alcanzaron a prestar un solo día de servicio. Lo mismo pasó con un tal carro tapahuecos, de tamaño monumental, pintado todo de color naranja, que sirvió únicamente para tomarse unas fotos para su propia publicidad. Lo peor, nada le ha pasado con la justicia frente al detrimento patrimonial. No queremos esa clase de alcaldes, queremos verdaderos ciudadanos que trabajen por su pueblo y no por su futuro personal.

Tenemos que elegir a los mejores ciudadanos para las gobernaciones, para las alcaldías, para las asambleas departamentales, para los concejos y para las juntas administradoras locales. Es responsabilidad de todos los ciudadanos votar por los mejores, no se puede repetir el pecado contra la patria de quedarse en la comodidad de la casa. Hay que hacer ese pequeño sacrificio de salir a votar y salvar a Colombia.

Cometen pecado grave contra la patria, quienes dicen que “no votan por esos corruptos”. Al no votar por los buenos, que los hay y muchos, permiten que los malos, los que se aprovechan del poder para enriquecerse, ocupen los altos cargos del Estado. Esos son los corruptos que sí tienen votos comprados o que los consiguen con engaños. Esta vez es crucial, es de una importancia que pocas veces se ha dado, hay que salvar a la patria.

Hay que apoyar a personas preparadas, que han dado muestras de conocer a Medellín, que han planteado soluciones para la ciudad, que tienen suficiente conocimiento y experiencia para el manejo de Medellín. Para mí, que tengo alguna experiencia, no hay duda de que el mejor, el que de verdad conoce los problemas de la ciudad, que tiene a las mejores personas para asesorarse, es Alfredo Ramos Maya.

Para la Gobernación de Antioquia, para hacer grande este departamento, para seguir con las obras que faltan para salir del aislamiento histórico que tenemos es, sin duda alguna, Andrés Guerra Hoyos, que ha recorrido el departamento durante los últimos ocho años y sabe de las necesidades de Antioquia en obras, en educación, en salud, en agricultura. En fin, es el que necesitamos.