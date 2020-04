Es una pregunta que se hace en los hospitales de todo el país: ¿Cuál es el deber de tratar pacientes en una pandemia viral, en particular una en la que los trabajadores de la salud se están infectando y hay escasez de equipos de protección personal?

La pregunta podría descartarse fácilmente. La medicina es una profesión humanitaria, diría el argumento. Los trabajadores de la salud tienen el deber de cuidar a los enfermos. Al entrar libremente en la profesión, hemos aceptado implícitamente aceptar los riesgos.

Las sociedades médicas en general han apoyado este punto de vista idealista. El manual de ética del Colegio Americano de Médicos, por ejemplo, establece que “el imperativo ético para que los médicos brinden atención” anula “el riesgo para el médico tratante, incluso durante las epidemias”. La Asociación Médica Estadounidense afirma que “los médicos individuales tienen la obligación de brindar atención médica urgente durante los desastres”, y enfatiza que este deber persiste “incluso ante riesgos mayores a los habituales a la seguridad, salud o vida de los médicos”.

Sin embargo, este argumento parece minimizar el dilema que enfrentan mis colegas al tratar de equilibrar sus obligaciones como profesionales con sus deberes como esposos, esposas, padres e hijos. El riesgo que posa el coronavirus para la salud personal es lo suficientemente alarmante, pero el riesgo de infectar a nuestras familias debido a la exposición en el trabajo es para algunos inaceptable. Con las tasas de infección entre los trabajadores de la salud tan altas, por ejemplo, casi el 14 % de los casos confirmados en España, el riesgo de transmisión a nuestros seres queridos no es insignificante. ¿Cómo equilibramos nuestras obligaciones profesionales y personales?

El deber de tratar durante una epidemia es una idea moderna. Durante la mayor parte de la historia humana, los médicos a menudo se escaparon ante un contagio generalizado. La Asociación Médica Americana abordó el tema en 1847 en su primer Código de Ética Médica. “Cuando prevalece la peste”, dice el código, es deber de los médicos “enfrentar el peligro y continuar sus labores para aliviar el sufrimiento, incluso en peligro de sus propias vidas”. Esta regla se fortaleció en 1912 y, sin embargo, durante el siglo XX, los médicos se adhirieron a ella con diversos grados de fidelidad. En los primeros días de la epidemia del Sida, por ejemplo, los médicos a menudo se negaron a tratar a pacientes infectados por el VIH.

En 1986, el Colegio Americano de Médicos y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América se movieron para emitir una declaración conjunta que dice que los trabajadores de la salud deben brindar atención a sus pacientes, “incluso a riesgo de contraer la enfermedad de un paciente”. Aun así, los trabajadores de la salud abandonaron pacientes durante una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo en 1995. Y en un brote de SARS en Toronto en 1997, en el que casi la mitad de los infectados eran profesionales de la salud, muchos trabajadores de la salud se negaron a ir a trabajar.

A juzgar por la historia, los médicos y las enfermeras podrían rebelarse durante esta pandemia de coronavirus si persiste la escasez de máscaras faciales y otros equipos de protección. Esto, por supuesto, sería un desastre. Las personas necesitan atención urgente. Sin un cumplimiento uniforme de las obligaciones profesionales, el sistema de atención de salud y la sociedad misma podrían desmoronarse.

Yo no creo que esto suceda. Creo que los trabajadores de la salud seguirán haciendo los sacrificios necesarios para tratar a los pacientes. Sin embargo, sería un error por parte de las personas asumir que nuestras obligaciones profesionales son incondicionales. Una obligación incondicional absolverá a la sociedad de sus propias responsabilidades. Y hay muchas.

Por ejemplo, los trabajadores de la salud no deberían verse obligados a incurrir en riesgos adicionales porque las personas no quieren practicar el distanciamiento social. No deberíamos tener que pagar por políticas gubernamentales miopes que ya han destripado nuestra infraestructura de salud pública y que pronto pueden conducir a la relajación prematura de las reglas de distanciamiento social. Y, por supuesto, necesitamos máscaras adecuadas.

El orden social se basa en la reciprocidad. Imponer cargas descomunales a un grupo sin el sacrificio de otros es injusto. Los médicos y enfermeras y otros trabajadores de la salud pueden ser héroes en esta pandemia, pero no seremos mártires.