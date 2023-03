El seguimiento al proceso Avianca/Viva Air deja más interrogantes que claridades. Para un observador externo no es sencillo enterarse de todos los pormenores y, por tanto, le es muy difícil sacar conclusiones, aunque sí pueden hacerse algunos comentarios.

Viva Air ha expresado reiteradamente que la pandemia, o sea la parálisis de operaciones que ella implicó, fue fatal para su economía. Eso no se duda, lo que sí sorprende es que, si bien, la pandemia causó estragos a lo largo y ancho del mundo, dejó un material de análisis muy importante en este sentido: por todo lado hubo perjuicios por la pandemia, pero ella mostró quiénes estaban preparados, o más o menos preparados, para soportarla y quiénes no lo estaban. Indudablemente Viva Air no lo estaba y por ello bien puede cuestionarse hoy el manejo de esa empresa. Tal vez el ánimo de ofrecer tiquetes baratos, a costa de coger participación incremental en la torta de mercado, la llevó, inclusive, a privarse de un colchón financiero para posibles crisis. No fue, pues, admirable la administración de Viva Air; de sobrevivir... ¿lo será en el futuro?

Viva Air aduce que han sido causas de su mal estado actual: el alza en los combustibles, en el precio del dólar, en los impuestos, en la inflación, etc. ¿Acaso eso mismo no afecta a todas las demás aerolíneas? Lo que pasa es que desde antes de la pandemia la situación financiera de la aerolínea no estaba bien y, claro, los efectos posteriores a la pandemia la tenían que aporrear más fuerte.

Un análisis simple como el anterior con facilidad llevaría a Avianca a idearse cualquier mecanismo posible para quitarse de encima a Viva Air, competidor que le estaba restando clientes.