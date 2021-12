Hemos presenciado una serie de acercamientos, encuentros, pronunciamientos y confusiones en la política colombiana, que no han ayudado a clarificar las cosas, sino por el contrario a mayor confusión. Esperamos que el resultado apunte en la dirección de aclarar las alianzas, convergencias o acuerdos de los tres grandes bloques que habrá en las consultas de marzo del 2022.

En el campo de la derecha y centro-derecha el partido Centro Democrático definió su candidato único escogiendo a Óscar Iván Zuluaga, un candidato con bagaje y trayectoria, quien podría ser una carta importante; pero todo indica que se sumará al candidato de los congresistas conservadores y a la coalición de exalcaldes y exministros –reforzada con la decisión de Alex Char de asumir su rol como precandidato presidencial, pero aún con la incertidumbre de si la ex gobernadora Dilian Francisco Toro será precandidata-. Se espera que ese bloque elija un candidato que irá a primera vuelta y que será un candidato con gran músculo electoral. Sin embargo, podría haber alguna disidencia y debilitar ese bloque, además de cargar con el desgaste propio de venir de ser gobierno. Igualmente habría que adicionar en este campo al candidato del partido Movimiento de Salvación Nacional quién igualmente logró que le restablecieran el reconocimiento jurídico. Por ahora los diversos partidos irán con listas propias a Congreso y jalonarán sus candidatos.

En el campo de la denominada Coalición de Centro Esperanza, se llevó a cabo la reunión de los precandidatos para definir un primer borrador de aspectos programáticos y unas directrices generales para la consulta de marzo-2022, no sin tensiones y dificultades al tratar de juntar personalidades que no representan partidos –sólo su imagen y trayectoria- y que en ocasiones no se sabe realmente qué apoyo electoral tendrán. Allí la gran dificultad parece estar en la definición de listas únicas a Congreso, que por el momento no es claro que lo logren, porque el partido Alianza Verde irá con sus listas propias y así lo intentará el Nuevo Liberalismo. No sabemos igualmente que pasará con el Partido Verde Oxígeno liderado por Ingrid Betancur y que también se sitúa en este campo.

En el campo de la izquierda y la centro-izquierda, el Pacto Histórico que ha sido la base de un gran acuerdo jalonado por el precandidato y principal líder de este sector Gustavo Petro, ha estado en el centro de la controversia, a nuestro juicio por falta de acuerdo entre ellos acerca del sentido del mismo. El Senador Petro nos parece que lo concibe como un gran acuerdo entre fuerzas y sectores –especialmente el Partido Liberal-, antes adversarios o casi-enemigos para ganar y gobernar de manera conjunta en una perspectiva de superar las violencias y avanzar en la reconciliación nacional. Otros sectores y dirigentes de la izquierda tradicional parecen concebir el Pacto Histórico como una especie de coalición de grupos y movimientos de izquierda, para desde allí ganar las elecciones y gobernar –lo que no es fácil que puedan lograr- y todo indica que esa no es la perspectiva del Senador Petro, quien actúa con mayor realismo, pero no es fácil que los aliados acepten su perspectiva. En este campo no es claro que haya algún precandidato(a) que pueda ganarle al Senador Petro en la consulta de Marzo-2022. En elecciones de Congreso tienen la lista única, cerrada y cremallera que anuncia el Pacto Histórico y la lista abierta de Fuerza Ciudadana que igual apoya la candidatura de Gustavo Petro.

La pregunta que queda esperando respuesta es: ¿los partidos Liberal y Cambio Radical qué dicen al respecto, fuera de confeccionar sus propias listas al Congreso?