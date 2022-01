Temo que Petro no compita con un candidato que sea conocido por más del 50 % de los colombianos, porque su presidencia sería inevitable.

En la edición 2066 de la revista Semana aparece medio oculta la gran noticia que copio entre comillas a continuación. Quiera el Cielo que tal precandidatura se concrete lo más pronto posible.

“Enrique Peñalosa es oficialmente precandidato presidencial, así no haya alcanzado a recoger las más de 500.000 firmas que requiere para validar su inscripción. Aunque el exalcalde de Bogotá ya habló con Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, y avanza en la búsqueda del aval por parte de La U, el tema se definirá en enero tras una reunión de bancada de ese partido”.

“Sin embargo, en la coalición Equipo por Colombia ya decidieron que todos los partidos que forman parte de esta convergencia coavalarían la candidatura de Peñalosa y le asegurarían su pase a la consulta de marzo de 2022. Es decir, a falta de un partido, varios lo van a respaldar”.

De acuerdo con las firmas encuestadoras Ivamer y CNC, entre los cerca de veinte precandidatos que van quedando en firme para las elecciones del 13 de marzo próximo, se destacan: por el Pacto Histórico, Gustavo Petro; por la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán; por el Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa y Alejandro Char; por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

En mi modesta opinión, entre todos ellos, considero que Enrique Peñalosa y Óscar Iván Zuluaga son los dos mejores precandidatos. Pero, como afirma Semana, “si a falta de un partido, varios lo van a respaldar”, el contar por los menos con el apoyo de Equipo por Colombia y el Partido de La U nos permite esperar que los votos por Peñalosa bien podrían comenzar a aventajar los votos por Óscar Iván Zuluaga.

Sin embargo, tras escuchar y comparar las propuestas de Zuluaga y de Peñalosa en caso de resultar electos el 29 de mayo, encuentro que Zuluaga es más sólido que Peñalosa en sus planes sobre empleo, libre comercio, déficits, burocracia...

Temo que Petro no compita con un candidato que sea conocido por más del 50 % de los colombianos, porque su presidencia sería inevitable. Quizá me encuentro atemorizado y confuso en la posición de no pocos colombianos que están dispuestos a votar por cualquiera que rivalice con Gustavo Petro.