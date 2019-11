Hace algunos días escribí en este diario que las finanzas de EPM eran sólidas, que su deuda financiera era manejable (21 % deuda interna en pesos, 25 % externa en pesos y el resto externa en otras monedas) y también que no preveía choques futuros que alentaran permanentemente al dólar por encima de los 3.500 pesos. Afirmé que Hidroituango no era un riesgo delicado para las finanzas de EPM, ni representaba un problema para el sector eléctrico. En una entrevista al portal Alponiente del 1° de noviembre afirmé lo mismo, añadiendo que era más preocupante Electricaribe y las restricciones de red.

Sobre lo anterior quisiera aclarar ciertos puntos con precisión, habida cuenta de algunas observaciones de colegas, tanto a mi columna como a la entrevista.

Sobre Hidroituango, no cabe duda de que EPM pueda verse afectada en el mediano plazo en sus ingresos, eso, pese al aumento de las transferencias para el próximo cuatrienio que EPM le haría al Municipio, pues una reciente Resolución CREG (la 101 de 2019) estableció que Hidroituango perdió el cargo por confiabilidad (por fortuna no toda la planta). No solo dejará de percibir un ingreso fijo importante, sino que también se ejecutarían las garantías bancarias, por ese lado varios miles de millones (no se sabe la cifra exacta) se verían comprometidos. Pese a estos impasses sigo insistiendo en la solidez financiera de EPM y su brillante futuro en los años venideros.

Respecto al tema de las restricciones, no hay que negar que se ha visto una diligente gestión por parte del gobierno, por lo menos desde la parte regulatoria, porque la elección de un operador para Electricaribe se aplazó hasta febrero de 2020 (y amanecerá y veremos). Las resoluciones CREG más recientes están enfocadas a solucionar el problema que conllevan las restricciones en el Caribe. La Resolución 098 de 2019 busca incluir al sistema baterías para solucionar los problemas operativos de la red, además se genera un efecto colateral en los precios de reconciliaciones, pues en los periodos de alta demanda ya no sería necesario encender plantas térmicas y dejarlas funcionando por mucho tiempo. Simplemente las baterías actuarán por unas horas y entregarán una energía que fue almacenada en horas de demanda, donde la energía fue barata. En ese sentido se esperaría una leve disminución de los precios.

Por otra parte están las resoluciones 034 y la 100 de 2019. Estos proyectos de resolución (ojalá firmes dentro poco) tienen varios objetivos que apuntan a disminuir las restricciones: 1) los costos de las plantas térmicas serán públicos y las reconciliaciones se calcularán con precios reales y no con los precios declarados ex ante como es actualmente; 2) los despachos se harán por unidades de generación y no por la planta completa, y 3) las pérdidas por las restricciones las asumirá, en buena parte, el causante de la restricción, es decir, que si las generaciones de seguridad son producidas porque un proyecto de transmisión está atrasado el que asume el costo es el dueño del proyecto y no la demanda.

Esperemos que las resoluciones concernientes al tema de la red ayuden a mejorar la prestación del servicio en el Caribe.