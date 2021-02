Eruditos de

las palabras: buscamos nombres

Por Margaryta Yakovenko

Tengo que aprender a referirme con propiedad a la sensación constante de estar haciéndolo todo mal. “No digas eso. No lo escribas. No te atrevas, siquiera, a pensarlo”. Necesito saber por qué si la vida continúa, cada vez se parece más a una cárcel. Necesito que me expliquen por qué quiero salir corriendo y cambio de opinión cada cinco minutos. Por qué compro cosas por internet que cancelo a los veinte minutos. Por qué he acumulado más libros que esperanza de vida.

Le busco...