Es la hora de otra Colombia

Este país no mejora acudiendo a la Virgen de Chiquinquirá ni a la de Fátima. Tampoco a la del agarradero. No. Urge es una profunda transformación socioeconómica y política, sobre la base de que lo más importante es el ser humano y todo lo que le da sentido y le permite vivir con sus necesidades básicas resueltas. No valen más un pozo ni una mina ni un auto.

El coronavirus nos ha sacudido hasta ver que no podemos seguir como venimos. Hay que cambiar muchas cosas, un proceso de años pero de esta crisis...