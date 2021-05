“Es mejor criar cisnes ...”

Uno de cada dos ciudadanos chinos es mujer. El Banco Mundial en sus indicadores de desarrollo poblacional señala que la población femenina en 2019 fue de 48,69 %.

La modernización acelerada del país ha permitido a los gobiernos mejorar la calidad de vida de todos sus administrados, pero las ganancias para hombres y mujeres no han sido parejas. No ocurre allí nada diferente al mundo exterior en el que los ingresos por trabajo remunerado tampoco son similares y donde su representación política también está desbalanceada. El desarrollo socioeconómico del gran coloso de Asia sí se encuentra orientado a disminuir la distancia entre ellos y conseguir un ambiente más igualitario, pero le queda aún un largo trecho por recorrer.

Los índices chinos que tienen que ver con el posicionamiento de la mujer están lejos de ser satisfactorios en terrenos como la expectativa de vida o la inserción en el sistema educativo, donde países cercanos como Japón o Corea del Sur han alcanzado avances bien significativos. Lo que si es necesario subrayar es que el universo a atender es tan vasto, dado el tamaño de su población, que los logros sanitarios pueden ser calificados de hazañas. Desde hace 10 años, 95 % de los ciudadanos reciben un modesto nivel de cobertura de salud. Hoy está en ejecución un Programa Nacional para el Desarrollo de la Mujer que atiende necesidades muy sustantivas del universo femenino como educación nutricional, salud preventiva y que ha traído importantes ganancias.

Hay, sin embargo, arraigos culturales contra los que no es fácil batallar. La inclinación fuertemente atornillada a preferir hijos varones, sobre todo en las áreas rurales, lo que es una reminiscencia de la política de “un solo hijo”, hace que persista un desbalance en las tasas de natalidad por género, de nuevo a favor de los hombres. Esto deriva en un escollo socioeconómico preocupante para las autoridades ya que se traduce, por ejemplo, en que hoy se encuentren en China más de 30 millones de hombres adultos solteros. Peor que ello, la existencia del recurso a las ecografías durante los embarazos provoca aun hoy, la supresión de la vida de cientos de miles de fetos de niñas al año.

Una visión del tema de salud en cuanto al desbalance de los géneros dentro de la sociedad china es muy parcial para calificar el problema, pero nos provee elementos para comprender por qué las mujeres continúan en desventaja a pesar de que la liberación de la mujer y la utopía igualitaria fueron parte del sueño inalcanzado y del ideario de Mao. Los retos son aun inmensos.

Hay que remarcar que el contingente femenino profesional por sí solo ha podido avanzar notablemente en algunos terrenos contraviniendo el viejo adagio tradicional de que “es mejor criar cisnes que tener hijas”. Fe de ello es que de acuerdo a informes de Grant Thornton la mitad de las mujeres billonarias del mundo hechas por si mismas son chinas y que de las cuatro empresas billonarias del mundo que tienen Consejos de Administración formados exclusivamente por mujeres, la mitad son chinas.

Ello nos lleva a concluir que lo que el modelo comunista no ha inhibido es la determinación de la mujer con formación suficiente, de perseguir su propio crecimiento profesional y el éxito financiero. No es infrecuente encontrar en las ciudades mujeres que no solo son independientes económicamente, sino que se han convertido en muchos casos en el sostén familiar