Escribir sobre la realidad de China

Por Ana Fuentes

Uno de los reportajes más interesantes de este verano se llama “Cómo China controló el coronavirus”. Podría tratarse de cualquier panfleto de propaganda, pero el titular no le hace justicia. Lo firma Peter Hessler en la revista The New Yorker y ha provocado un debate muy encendido: al autor le han acusado de alabar la gestión de Pekín durante la pandemia y de no mencionar los pecados del régimen. Un académico australiano describe con sarcasmo el texto como un China kumbayá, una canción...