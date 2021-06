Escuchar a los jóvenes

Hoy, en mi última columna dominical para El Colombiano, quiero agradecerle a este medio por la gran oportunidad que me dio de escribir sobre mi país, al igual que a todos los que leyeron y compartieron mis reflexiones. Me daré un tiempo para seguir recorriendo Colombia, escuchando y construyendo posibilidades de un mejor país desde lo que más me apasiona: el contacto con la gente.

Pero no puedo irme sin abordar uno de los temas que más me inquieta y por el que me interesa mucho trabajar. Se trata...