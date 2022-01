Está muy claro que esta gran película, No miren arriba, es una crítica frontal a todos los poderes instituídos, que afirma la fuerza despertadora de opinión de un cine destinado a ser clásico. la conclusión primordial aparece al final y consiste en que nada, ni la más formidable estrategia de concienciación colectiva sobre la manipulación desde el gobierno, la política, la economía y los medios periodísticos le cambiará el rumbo a la historia. Todos los detentadores de los aparatos dominantes se salen con la suya. Les importa un comino si la humanidad y el planeta son aniquilados por un gigantesco meteorito. La presidente (representada por nadie menos que Meryl Streep), el magnate financiero, los dueños y señores de la verdad, ya tenían lista su escapatoria en una nave que los transporta a un planeta primitivo a donde llegan a salvo muchos años después.

Hay múltiples elementos que pueden escogerse para comentar y calificar este filme por su contenido y su forma. Tal parece que está emergiendo una corriente de crítica sin eufemismos en el examen transparente de las realidades políticas, administrativas, financieras o mediáticas El desprecio total por la ciencia astronómica subraya la impotencia de todos aquellos capaces de afiliarse a la causa de la verdad rigurosa, monda y lironda. Causa perdida, porque ser veraz es lo que menos les importa a la presidente y sus copartidarios, al potentado que financia cuanto bien, empresa, proyecto o servicio encuentre, a los orientadores y productores de medios informativos involucrados en la superficialidad y el inmediatismo, a todos los propietarios de los diversos poderes hegemónicos.

Desde el principio y con las payasadas de la mandataria, los dos astrónomos (representados por Leonrdo di Caprio y Jennifer Lawrence) quedan sometidos a un trato humillante. La noticia sobre la proximidad del meteorito no merece la pena, no tiene por qué difundirse ni explicarse, porque perjudica la campaña electoral del partido, que puede ser el demócrata o el republicano, es decir el de los republicrats (así como en España se habla del ppsoe), es decir una alianza histórica para hacer y deshacer a su amaño desde el gobierno. ¿Que es una sátira contra el señorTrump? ¿Que no, que es contra Hillary Clinton? Cada cual está en libertad de escoger, de acuerdo con sus antipatías. En la tertulia más reciente del Coloquio de los Libros hubo apreciaciones muy dispares, como corresponde a nuestras amistosas discusiones.

Esta película, dirigida por Adam McKay, estrenada hace pocos días en Netflix, no sólo es entretenida, sostiene el suspenso, está muy bien realizada y actuada y seguro competirá por un Oscar. Comporta, sobre todo, una denuncia dura, convincente, de la llamada industria del espectáculo. Ya era hora de que surgiera un filme que parece respaldado por un guión del irreverente profesor Noam Chomsky, de los pocos que se han atrevido a dirigir sus cohetes dialécticos y retóricos contra todo lo que signifique establecimiento. El solo título es definitorio...