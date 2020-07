Esta es la vida laboral

Por Sara Gual

Universidad EAFIT Comunicación Social. Octavo semestresgualfe1@gmail.com

Es domingo y tengo 262 correos por leer. Soy practicante en una de las empresas más grandes del país, sufro de acoso y explotación laboral, y solo hasta hoy pude identificarlo. Presiento que no voy a poder poner el nombre de esta empresa en mi currículum, pero no me retracto de exponer el abuso en el que caí.

Este no es un escrito mamerto que culpa al capitalismo. En mi caso el “cruel capitalismo” es una mujer joven...