A menudo se extienden bulos que no se sostienen un asalto. El más frecuente en el terreno militar y geopolítico es la pérdida de presencia de Estados Unidos en la escena mundial. La realidad, sin embargo, es tozuda. La presunta novedad de un mundo multipolar no es tal. Siempre ha habido grandes potencias en conflicto desde mucho antes incluso de que en las Guerras del Peloponeso espartanos y atenienses se dieran leña fina en lo que se consideró el primer conflicto “global” ya que implicó a buena parte del epicentro del mundo conocido. El imperio romano tuvo en Cartago un fabuloso oponente, así como en los aluviones germánicos. El dominio español siempre padeció el acecho de la alianza anglo-holandesa y de la envidia francesa y así hasta la Guerra Fría, en la que la política de dos bloques retornó a la casilla de inicio de las dos primeras guerras mundiales con sus aliados, sus ententes y sus ejes.

Afortunadamente, Estados Unidos nunca ha reinado solo y eso es bueno para el equilibrio de poder, pero de ahí a decir que China le ha comido la tostada al Tío Tom hay un abismo.

Estados Unidos le saca algo de ventaja a Europa en el terreno tecnológico civil y varios cuerpos a China, no digamos ya a Rusia, pero en el campo militar la distancia es sideral. Para empezar, el gasto en defensa de Estados Unidos es con diferencia el mayor del mundo. En 2020, ascendió a 778.000 millones de dólares, lo que equivale al gasto conjunto de los siguientes diez países con mayor presupuesto militar. Aunque China ocupa un destacado segundo puesto y elevó el gasto el año pasado un 6,6% hasta los 178.000 millones de dólares, se trata de una cifra que todavía es casi cinco veces inferior al gasto estadounidense.

Ya hemos dado aquí cuenta de la llamativa superioridad naval estadounidense, pero no está de menos recordarla, sobre todo teniendo en cuenta que ambos países chocan por su rivalidad el este y sur del Pacífico, donde no solo está Taiwán y toda una cadena de islas cuya soberanía disputan varios países de la zona; también es el lugar por donde transita la principal ruta comercial del mundo, que atraviesa el estrecho de Malaca. La Armada estadounidense es mayor que las trece siguientes marinas del mundo juntas. Estados Unidos cuenta con 11 portaviones de última generación con capacidad nuclear que no tienen rival. Solo hay otro país en el mundo que tenga un barco de estas características: Francia, con una unidad. Pekín solo conseguirá con suerte su segundo navío de ese tipo -convencional- dentro de dos años. Y sus 12 submarinos nucleares tampoco son comparables a los 68 de Estados Unidos.

Sobre la capacidad nuclear, China cuenta con cerca de 200 cabezas, y espera doblar ese número a lo largo de la próxima década, siendo el único país del Consejo de Seguridad de la ONU que busca activamente incrementar su arsenal nuclear. Esta cifra es muy inferior a las 6.185 de Estados Unidos o incluso las 4.500 de Rusia, aunque siguen siendo suficientes para disuadir a cualquiera.

Hasta ahora las distancias se han acortado, pero hasta que China pueda comprarse Estados Unidos y Europa enteras, el mundo está más seguro en estas manos que en las de una tiranía comunista. Por mucho que les guste el dinero