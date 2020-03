En tiempos de ansiedad, miedo y desesperación, recurro a las letras para expresar cómo se ha agravado la situación de un sector específico de la población en medio de esta crisis de salud pública. Un estado de incertidumbre que nos azota desde hace mucho y es menester visibilizar a las demás personas para evitar desinformación sobre el tema.

En medio de la crisis de salud y calidad del aire, no es para menos resaltar el desespero de un sector que, al igual que muchos colombianos en general, llevan varios meses con su propia lucha y, día tras día, nos consume como una enfermedad nerviosa.

Hace varios meses, los estudiantes de la Universidad de Antioquia hemos soportado una suma de agravantes que nos han impedido el desarrollo normal de nuestras actividades universitarias; pasando por una crisis de financiación, de autonomía universitaria y, finalmente, el recibimiento de clases virtuales que más que unirnos en este momento, ha generado frustraciones.

Sumado a esta nueva pandemia del covid-19, que obliga a recibir clases virtuales y a intentar cargar con un semestre inacabable, es entendible que la desesperación se apodere de nosotros en estos días grises que observamos desde el cuarto. Lejos de victimizarnos por la situación, solo buscamos visibilizarla.

Aunque la aparición de este nuevo agravante de salud pública, no es culpa de nadie, es cierto que la medida de implementar clases virtuales nos ha dividido a estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria respecto al futuro del semestre 2019-2.

Por un lado, están aquellos que buscan continuar el semestre de manera virtual y que tratan de no perder el ritmo de clases; utilizando las herramientas de red propuestas por las universidades. Sin embargo, con esta postura no se tiene en cuenta a los estudiantes que no tienen acceso a esas herramientas.

También hay un sector que expresa la posibilidad de suspender el semestre, ante la imposibilidad de avanzar plenamente las clases debido a situaciones externas que no permiten su desarrollo.

Todas las posturas tienen algo de razón, sin embargo, el panorama es complejo y demanda la comprensión de todos. Sean estudiantes o no. La salud mental de muchos está en juego. Es hora de tomar decisiones y apoyarnos entre todos para que no nos consuma la histeria.

