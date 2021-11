Por Charlotte McDonald-Gibson

Es impactante verlo. Los niños se apiñan sobre hogueras construidas precariamente y los padres sostienen a los bebés contra el pecho mientras los soldados, detrás de matorrales de alambre de púas, miran impasibles. Pero las imágenes de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, por desgarradoras que sean, no deberían sorprender: así es la política migratoria de la Unión Europea.

Sin duda, la mayor parte de la culpa de esta catástrofe humanitaria, en la que miles de migrantes, muchos de ellos de Irak y Siria, fueron encerrados en un bosque helado durante semanas, recae sobre el líder de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko. En aparente represalia por sanciones de la Unión Europea contra su régimen, su gobierno guió a la gente hacia la frontera polaca, fuertemente fortificada, donde solo enfrentaron dificultades y sufrimiento. Aunque el gobierno despejó los campamentos el jueves, el daño ya está hecho.

Sin embargo, la venganza de Lukashenko fue calculada: aprovechó un problema que la Unión Europea ha creado para sí misma. Durante los últimos seis años, ha tratado de excluir a los migrantes de países más pobres y asolados por conflictos, por medio de muros fronterizos, vigilancia policial draconiana y acuerdos dudosos con países fuera del bloque, por temor a los efectos políticos de la migración a gran escala.

Pero el trato ha sido un autoengaño. Al mostrar tal pánico y desorden ante la perspectiva de inmigrantes en su suelo, la Unión Europea ha dado a los estados autoritarios una hoja de ruta para el chantaje. A menos que el bloque encuentre una respuesta unida basada en sus valores fundamentales de tolerancia y solidaridad, el Sr. Lukashenko no será el último autócrata en convertir en arma los sueños de la gente de una vida mejor.

Los problemas comenzaron en serio en 2015, cuando la caótica llegada de más de un millón de personas —la mayoría huía de la guerra y la persecución en Siria— catapultó la cuestión de la migración a lo más alto de la agenda política del continente. La bienvenida inicial de la canciller Angela Merkel de Alemania pronto dio paso a duras declaraciones y nuevas fronteras fortificadas.

Los países tomaron nota. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sintiendo la oportunidad de establecer cierta influencia sobre sus vecinos, se ofreció a ayudar, a un precio elevado. En 2016, la Unión Europea llegó a un acuerdo: seis mil millones de euros a cambio de que Turquía detuviera en su suelo a los casi tres millones de refugiados sirios que partían hacia Grecia.

Con su autoridad moral minada, la Unión Europea se ha vuelto vulnerable a las amenazas de gobiernos sin escrúpulos.

Por diseño, la Unión Europea ahora depende de la buena voluntad de los regímenes autocráticos para el mantenimiento de sus fronteras. La miseria humana se ha convertido en una moneda de cambio aceptable.

La Unión se centró en el Sr. Lukashenko, denunciando sus acciones “inhumanas”. Pero esas palabras suenan huecas cuando Polonia, un Estado miembro, obligó a la gente a cruzar la frontera y les disparó gas lacrimógeno y cañones de agua. Y, sin embargo, sorprendentemente, no se vio presionada por la Unión para abrir su frontera a los más vulnerables. En cambio, disfrutó del pleno apoyo del bloque.

Oficiales europeos usan el lenguaje de superioridad moral y humanitarismo sin las políticas para respaldarlo, debilitando su autoridad para denunciar a países como Bielorrusia y Rusia.

Ese debería ser el primer paso en un nuevo manejo de la migración, abriendo más caminos legales para visas de trabajo y reasentamiento de refugiados, a medida que desarrolla un sistema de asilo que funcione, en el cual el peso es compartido a través del bloque. Fortalecería la posición moral del bloque, por ejemplo, y abriría sus sociedades a los beneficios que puede aportar una migración bien controlada.

Pero, fundamentalmente, tiene sentido estratégico. Las escenas caóticas en las fronteras no son una buena imagen. Al tratar a los solicitantes de asilo en su territorio no como el peor de los casos, sino como una situación manejable que debe afrontarse con compasión y solidaridad, Bruselas enviaría un poderoso mensaje al mundo. Sus antagonistas sabrían que no tendría sentido tratar de chantajearla en el futuro.

Pero si el bloque permite que la muerte y el sufrimiento se conviertan en valores predeterminados, la línea divisoria entre los regímenes autoritarios y la Unión Europea se difuminará aún más.

Para quienes desean socavar la democracia y los derechos humanos, nada podría ser mejor.