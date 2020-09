Fuera de la burbuja de cristal

Por Camila Serna Ruizcamila.sernar@upb.edu.co

La primera vez que escuché hablar de la “burbuja de cristal” tenía 7 años, mi profesora mencionó que era una pequeña esfera que me protegía de todo peligro, era una bolita mágica que cuidaba de mi inocencia y me permitía ver el mundo de colores. Lo que no comprendí fue lo efímero de su existencia, con tan solo un pequeño golpe se haría pedazos y nunca encontraría el pegamento necesario para repararla.

No hay un día en que no quiera volver el tiempo atrás,...