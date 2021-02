Gente normal

Creo que fue Alice Munro quien dijo una vez que mientras su madre moría en un hospital, en lo único que ella pensaba era cómo iba a narrar eso. Un escritor comprende el universo en la medida que escribe. Y para escribir no hay que mirar muy lejos, es suficiente la cotidianidad, lo que parece burdo de tanto verlo, pero que no siempre es fácil de comprender y de narrar. Para mí un escritor es quien mira su día a día, lo cuenta y uno siente que en sus palabras no hay más de lo mismo, es una invención...