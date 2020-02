Vergonzoso, cómico, arriesgado, iluso. Habrá muchas maneras de catalogar la decisión del Gobierno de tramitar la solicitud de extradición de Aída Merlano por medio del “gobierno legítimo” de Juan Guaidó (aunque la opinión pública parece haber favorecido más los adjetivos cómico y vergonzoso).

Obviando las interpretaciones, lo que el errático episodio diplomático de esta semana deja sin duda en total evidencia es un hecho lamentable: el régimen de Maduro no tambalea.

¿Por qué? “El Manual del Dictador”, libro de Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith, podría tener la respuesta. Simplificando con descaro la realidad, estas son las reglas por las que -según este libro– se rige Nicolás Maduro, garantizándole la permanencia en el poder:

Regla 1. Procura que tu coalición ganadora, los esenciales para mantenerte en el poder, sea lo más pequeña posible. Cambia la Constitución, elimina descaradamente la separación de poderes, fideliza la cúpula militar. Impecables primeros pasos, señor Chávez. Decente continuación, señor Maduro.

Regla 2. Sustituye al que se mueva. No dudes en deshacerte de cualquiera que amenace obstaculizar tu camino hacia el poder. Censura los medios, disuelve el Congreso. Que algo tengan para hacer las FAES. Encarcela a Baduel, por más cercanos que hayan sido. ¡Enhorabuena, Mr. Chávez!

Regla 3. Controla el flujo de caja. Necesitas ingresos para repartir para mantener tu coalición contenta. Apodérate de PDVSA y todo el petróleo, nacionaliza empresas, monopoliza el control cambiario. Apoya rutas de narcotráfico, minería ilegal. Lo que sea necesario, estimado Maduro.

Regla 4. Paga a tus seguidores solo lo suficiente como para conservar su lealtad. Que a los militares no se les olvide quién les da de comer, que no tengan incentivos para conspiracioncitas.

Regla 5. No saques dinero del bolsillo de tus seguidores para mejorar la vida de la gente. Que en tu coalición tengan Ferrari, yate en Margarita, apartamento en Madrid. Subsídiales petróleo a los cubanos. ¿Y el resto? Que se muera de hambre. No importa que emigren, no importa que marchen: tus esenciales están contentos.

Maduro tiene un inocultable y amplísimo margen para mejorar su bagaje y capacidades intelectuales, por decir lo menos. Sin embargo, a la hora de mantenerse en el poder, a quién le tendría más fe, ¿a él o al legitimísimo señor Guaidó?.

