Hablarles a las plantas

Leo un libro, “Malaherba”, de Manuel Jabois, la historia va bien desde que empieza, desde que suelta esa frase curiosa: “La primera vez que papá murió todos pensamos que estaba fingiendo”. Paso las páginas, es una novela corta sobre el amor y sobre la muerte. Sin embargo, me quedo pensando en una escena, que no es la más relevante pero que a mí me da un aire fresco, me recuerda que uno puede quedarse con lo que quiera de los libros.

Lo que les digo, lo entenderán mejor en lo siguiente. Rebe, la hermana...