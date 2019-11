HISTORIA DE DOS REGALOS

La Fiesta del Libro de Medellín siempre me deja una sorpresa inolvidable. La más bella se llama Adopta un autor. Es un encuentro con la gente para acercar a la lectura a los estudiantes en barrios populares, bibliotecas y colegios de nuestra ciudad. La adopción es un poco extraña. No hay notarios. Solo historias. Los estudiantes leen textos del autor. Luego, conversan con él. Al final, la historia acaba como un encuentro entre amigos.

Hace unos años, la sorpresa fue volver Aranjuez, el barrio donde nací y viví los primeros años de mi vida. Allí conversé con estudiantes y vecinos en una biblioteca de Santa Cruz. Después, me han adoptado los barrios Antioquia, Enciso y Robledo.

Este año me adoptaron en el Taller Prensa Escuela de EL COLOMBIANO, un espacio que busca tender puentes entre la escuela y la vida y acercar a los muchachos a la lectura y la escritura. Este es orientado por estudiantes universitarios de periodismo, comunicación social, educación, literatura y bibliotecología de las universidades Pontificia Bolivariana y San Buenaventura, bajo la dirección de la periodista Clara Tamayo.

Mi regalo para ellos, como siempre, fueron historias. La historia de un diccionario que era una especie de joya en nuestra casa: el Pequeño Larousse de mi abuelo Juanito, que se nos perdió de tanto prestarlo para las tareas entre los vecinos de mi barrio. La historia de un tambor indígena: el del jaibaná Salvador, el hombre que me enseñó a comprender el valor de las palabras y la importancia de mi oficio. La historia del corresponsal de guerra Ryszard Kapuściński, quien me enseñó que “la guerra —sea de la naturaleza que sea— siempre es una tragedia, un terrible fracaso de la humanidad”.

Los estudiantes me dieron dos regalos: una canción compuesta por ellos ―“Bolero falaz”―; la cantaron, acompañados por una guitarra. ¡Y otro diccionario! Pero no descuadernado y sin tapas, como el de mi abuelo: sus hojas estaban atadas por un trozo de cuerda. Las definiciones de las palabras estaban escritas e ilustradas a mano con dibujos de colores. La portada era un retrato mío dibujado a lápiz por ellos.

“Cuando era pequeño, usted perdió un diccionario que fue muy importante en su vida. Por eso, quisimos hacerle uno con palabras nuestras” dijo Ana Isabel, una de las maestras del taller.

Su lectura me dejó conmovido. Estas son algunas de sus definiciones:

Camino: Lo que queda después de dar muchos, muchos, muchos pasos. Silencio: Es el ruido de la nada. Son los vacíos en el sonido. A veces calman, otras enloquecen. Guerra: Conflicto que reúne los esbirros de aquellos con poder, buscando que la sangre sea derramada. Redención: Algo muy difícil de alcanzar. El perdonar y perdonarse a sí mismo. Arte: Es una forma de expresión, liberación y descanso... También es una forma de llorar. Libro: Conjunto de páginas utilizado para despejar el alma. Leer: Conocer nuevas mentes y nutrirnos con ello, hundirnos en nuevos mundos. Seso: Masa gris y viscosa que piensa. Locura: Estado donde la felicidad no es inalcanzable. Felicidad distinta. Solfear: Quedarse en el sol. Tristeza: Hueco donde no llega la luz. Realidad: Ventana por la que uno ve el mundo. Penumbra: Oscuridad en la que aún se puede ver. Ceguera: Enfermedad de los ojos que ya no miran al mundo. Condición que te permite ver con el resto del cuerpo. Aceptar: Es el acto de sanar.

Para mí fue una tarde gloriosa. No encuentro otra palabra para describir lo que sentí conversando con estos cien muchachos. Estando con ellos, pensé: La gente joven es la gente más viva que hay. Para mí son los lectores ideales: están llenos de preguntas y no creen ―como casi todos nosotros, los adultos― que tienen todas las respuestas. Gracias, muchachos.