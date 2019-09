Historias de locos bajitos (35)

Nunca pensé que tendría como biógrafo espontáneo a un escritor de los quilates de Mark Twain. Se ocupa de mí (y de todos los que hemos sido niños) en Las Aventuras de Tom Sawyer. Todos fuimos los terribles y lúcidos Tom y Huckleberry Finn.

Pero no hay tiempo qué perder. En plena Fiesta del libro y de la cultura de Medellín dejemos que la gente menuda, como también nos llama Twain en su novela, se tome la palabra:

Mi hijo me preguntó si los pájaros inventaron el viento al mover las alas y si la policía hace controles de melancolía.

Para Andrés Felipe, 6 años, adulto es persona que en toda cosa que hable, primero ella (Del libro Casa de Estrellas).

Ser corrupto es una ley cultural que queremos desobedecer. (Fragmento del manifiesto de los niños en un taller convocado por Comfama).

Diálogo

Simón (5 años). —¿No es cierto, papá, que Dios ve...?

Fernando (6 años). —¡No ve, porque es un espíritu...!

Simón —¿Las almas ven...?

Simón —¿No es cierto, papá, que Pierrot (un perro muerto) está en el cielo?

Fernando —¿Y por qué no se van los animales para el cielo?

Simón —¡Pierrot está comiendo ahora en el cielo y no le pican las pulgas!

Fernando —¡Las pulgas también se van para el cielo! ¿No es cierto, papá, que Pierrot tiene pulgas en el cielo? Fuente:

A los nueve años, María Eugenia les daba este consejo a sus amiguitas: Para saber si alguien te quiere, míralo a los ojos. Allí leerás el letrerito de que te quiere.

Cuando a una niña le dieron la noticia de que había muerto uno de sus abuelos, comentó: “Siquiera tenía dos...”.

Una niña llamó al escritor Eduardo Caballero Calderón para hacer una tarea del colegio. Primera pregunta de la reporterita: ¿Cuándo naciste? - Pues ... el 6 de marzo de 1910. - ¿Y cuándo moriste?

De José Emilio Pacheco, mexicano: “...la poesía está en el propio lenguaje. Basta pensar en lo que preguntan los niños. Cosas como: ¿Adónde van los días que pasan?“. (Ese es el título del libro que recoge muchas de estas historias publicadas en EL COLOMBIANO. Cómprenlo antes de que me agote).

Acercándose a mi oído, me dice Ilona, mi nieta, 5 años: Tu oído está sin energía porque no tiene secretos. Le pido que me cuente uno. El pequeño tsunami de dos pies suelta el rollo: “No vayas nunca a Rusia”.

De niña, cuando visitaba librerías, María Isabel se comía las puntas de los libros. Contaba que era su forma de aprender cuando aún no sabía leer.

El arte es una historia que se puede pintar (María Paula, cinco años).

Mami, yo duermo en la cama, pero ¿dónde duermen mis sueños? (Andrés, 3 años. (Del libro Palabra de niños).

“Mami, ¿cierto que todavía no soy virgen?”, Paola, 7 años.