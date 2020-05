Hombre que colecciona vicepresidencias

Para no pasar de agache por la vida este altruista ciudadano se dedicó a fundar asociaciones sin ánimo de lucro. Como no soy la flor del trabajo me reservo las vicepresidencias:

Soy vicepresidente de la antiquísima Sociedad de elogios mutuos, Soem, que orienta el exministro Rodolfo Segovia. Elogio su destreza para encontrar galeones hasta debajo de un cenicero. El historiador elogia mi habilidad para ponerle punto final a cualquier escrito.

Si la lectura no existiera, la habría inventado la cuenta...