Somos los médicos de los Estados Unidos y hemos sido redistribuidos.

Ayer éramos sus pediatras. Sus cardiólogos. Sus cirujanos. Hoy, todos somos médicos de covid-19. Sus citas se han cancelado y nuestros consultorios están cerrados. Hemos sido llamados a las líneas del frente.

Esta es una guerra global y somos los soldados. El mundo está unido contra un enemigo común –invisible pero mortal–. Aún hay mucho que no sabemos sobre él, pero estamos aprendiendo más hora por hora. Las normas para entablar el combate cambian a diario. Algunos pacientes morirán, y algunos de nosotros quedaremos heridos. Algunos de nosotros han muerto.

Todos hemos escuchado historias de horror sobre lo que está sucediendo en hospitales de Nueva York. Aunque es real, también he visto increíbles muestras de coraje y sacrificio. Y he visto camaradería sin igual. Nos inspiramos unos a otros. Nuestros seres queridos en casa están vitoreando.

Todos hemos estado entrenando por años. Hemos dominado nuestras profesiones y seguimos agudizando nuestras habilidades. Nos hemos enfrentado a innumerables desafíos en el camino. Hemos tratado el cáncer, órganos trasplantados, corazones reparados. Hemos salvado vidas. Pero esto es diferente. Covid es diferente.

Hace apenas unas semanas, no había tal cosa como un médico de covid-19. Ahora hay miles. Algunos nos sentimos mal preparados. Algunos tenemos miedo. Pero todos nos haremos presentes para la ocasión. Venceremos el miedo. Adquiriremos un nuevo conjunto de habilidades. Aprenderemos cosas que nunca creímos que llegaríamos a aprender. Las aprenderemos rápidamente. A veces, nos sentiremos perdidos. Pediremos ayuda. En las líneas del frente todo el mundo se pierde, pero nadie se deja atrás.

Como médicos de covid, hemos hecho nuestros egos a un lado. Nos humilla la tarea que tenemos por delante. Todos volvimos a ser practicantes, aprendiendo de nuevo. Y tal como descubrimos cuando éramos practicantes, ningún trabajo es demasiado servil, ninguna tarea queda por debajo de nosotros. Cualquier contribución ayuda. Cada uno de nosotros cuenta.

Si bien nuestro enemigo ha expuesto la vulnerabilidad de nuestro sistema, también ha revelado nuestras fortalezas. A medida que la pandemia avanza, tendremos que tomar decisiones difíciles. Equipos vitales podrán volverse escasos. Pero tendremos un suministro infinito de compasión, un suministro infinito de compresión, un suministro infinito de apoyo.

No estamos luchando esta guerra solos. Las verdaderas tropas de las líneas del frente son los enfermeros, los terapeutas respiratorios y los asistentes médicos. Ellos están en más alto riesgo de quedar heridos en esta guerra. Nosotros los médicos los apoyaremos con todos los medios necesarios. Sin ellos, no podemos ganar esta batalla.

Nos sentimos privilegiados de servir a la humanidad de forma que otros no pueden hacerlo. No está en nuestra naturaleza quedarnos quietos en tiempos como estos. Entendemos que tiene que ser frustrante para aquellos de ustedes que no pueden ayudar. Sentimos su amor. Sentimos su apoyo. Puede que no podamos escuchar sus aplausos al atardecer ni sus vitoreos en la calle; lo único que oímos es el ventilador. Pero cuando nos dirigimos a casa, sabemos que ustedes están con nosotros.

A nuestras familias en casa: nos perderemos de la hora de comida, de la hora del baño y la hora del cuento. Puede que pasemos semanas lejos de casa para protegerlos de nosotros. Pero están en nuestros corazones y mentes. Es por ustedes y nuestros hijos que luchamos esta guerra. Seremos los héroes que nuestros hijos admiran algún día. No es posible que estemos más motivados. Les agradecemos su paciencia, les damos gracias por su sacrificio.

Ya hemos perdido a algunos médicos. Eran nuestros colegas. Eran nuestros amigos. Es en nombre de ellos que nos unimos a esta lucha. Es en su nombre que ganaremos esta lucha. No serán olvidados. No habrán muerto en vano. Ganaremos esta guerra.

Somos los médicos de Estados Unidos, y es un honor ser reasignados.

* Médico cardiólogo en Weill Cornell Medicine, EE.UU.