El incremento del salario para los empleados oficiales en el 2020, el que ya tienen los maestros y el de las mesadas pensionales muestra una inequidad. Para los primeros fue 5,12 %: inflación del 3,80 % del 2019 más 1,32 %, que pienso que es por su sacrificio por la Patria o porque tienen poderosos sindicatos.

Los maestros ya tienen desde el 2019 hasta el 2022 un generoso incremento anual adicional (cinco puntos entre esos años) al que se decrete para los empleados oficiales, además de otras prebendas.

Por último, los “beligerantes y belicosos” pensionados tienen un aumento de solo el 3,80% (la inflación en 2019) que reciben cerca de 1.4 millones (Colpensiones), de ellos un gran porcentaje con mesadas entre uno y dos salarios mínimos mensuales, que no tienen dolientes, “mesas”, pliegos para discutir, no se encapuchan, no maltratan a las autoridades ni violentan a sus conciudadanos.

No hablo del incremento para los congresistas porque rabia da.

Como el desequilibrio es manifiesto, es menester que el Gobierno o el Congreso corrijan esa arquitectura que está socavando la equidad en materia de incremento de salarios para servidores públicos y mesadas pensionales.