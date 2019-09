La era digital llegó para quedarse y con ella surgieron personas que tienen la capacidad del movimiento y crecimiento de audiencias. En algunos casos resuelven dejar a un lado los temas que manejan mejor por aceptar patrocinios de marcas que prometen resultados milagrosos para la salud o que simplemente venden productos que son incompatibles con estilos de vida saludables.

Para quienes dedicamos parte de nuestro tiempo a divulgar información en redes relacionada con hábitos saludables, resulta una tarea titánica el tener que lidiar con influencers que mueven cientos de miles o millones de personas. Desmotiva pensar que a veces nuestra labor se ve opacada por la ausencia de rigor que unos pesos en el banco propician.

Sin ir más allá y sin dar nombres concretos de influencers que podrían poner en riesgo su salud, me interesa más bien darle claves con las que usted podrá reconocer un producto o tratamiento no compatible con una salud óptima, según lo que he podido apreciar en Twitter e Instagram.

Cuando se trata de productos comestibles, encontramos, por ejemplo, bebidas azucaradas para “promover” la producción de leche materna en lactantes, los jugos ultra procesados para niños y los menús infantiles de comidas rápidas que siguen siendo malsanos. Nada diferente a una dieta saludable y una mamá tranquila será mejor para la producción de leche, ninguna bebida azucarada será mejor para un niño que el agua pura y ninguna comida rápida será saludable como un plato libre de ultra procesados cocinado en casa.

La siguiente categoría involucra suplementos dietarios, siendo los más comunes esos que le prometen el reemplazo efectivo de una comida o aquellas pastillas para perder grasa. Tomar batidos o hacer “retos” de X marca no promueve hábitos saludables, al contrario, lo pueden volver dependiente y su dieta puede ser deficitaria en algún nutriente. Muchas pastillas para reducir medidas ni siquiera cuentan con registro del Invima y muchas otras tampoco tienen respaldo científico.

Finalmente, los tratamientos con inyecciones de mezclas medicamentosas u hormonas tampoco tienen robustez científica detrás y sus efectos positivos para la pérdida de peso, se asocian es a una dieta ultra restrictiva con la que vienen acompañados, la cual no es sostenible en el tiempo y cuyos efectos negativos se perciben a los pocos días de haber vuelto a una dieta usual.

Para concluir, mi recomendación es la siguiente: consulte profesionales en la materia y si duda de uno y/o de sus métodos, pida una segunda opinión de otro profesional.