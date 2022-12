Si un columnista escribe un artículo usando inteligencia artificial, ¿debería pagársele? Es una pregunta que cada editor debe contestar por sí mismo. Cada editor debe considerar los costos y beneficios de pagar a un columnista por un artículo escrito con inteligencia artificial. Algunos argumentarán que esto debería ser recompensado, dado que el trabajo de escribir un artículo requiere tiempo, habilidades y conocimientos. Otros argumentarán que, pagando por un artículo escrito con inteligencia artificial, se fomenta el uso de tecnologías que pueden ser usadas para reemplazar al trabajo humano. Finalmente, hay que considerar que el artículo puede ser de menor calidad si es escrito con IA en comparación con un artículo escrito por un humano.

Con el surgimiento de ChatGTP, de OpenAI, esta pregunta se vuelve cada vez más relevante. Algunos editores optan por usar ChatGTP para producir contenido, mientras que otros prefieren seguir con contenido humano. Al final, la decisión de pagar a un columnista por contenido escrito con IA queda a juicio de cada editor.

El futuro del periodismo es un tema para el debate. Algunos temen que el uso de inteligencia artificial reemplace al trabajo humano en esta industria. No obstante, se espera que la IA se utilice para complementar y mejorar el trabajo del periodismo, no para reemplazarlo. En el caso colombiano, la industria periodística es un entorno en el que aún se espera que los periodistas produzcan contenido de forma tradicional. Sin embargo, en una economía en la que el uso de la tecnología florece cada día, las empresas y periodistas deben estar preparados para responder a los nuevos desafíos tecnológicos. Sería importante que en Colombia, se tomen en cuenta los beneficios y costos de pagar a un columnista por contenido escrito con IA para que pueda tener un mayor desarrollo dentro de la industria periodística. Muchos medios tradicionales han comenzado a usar tecnología de inteligencia artificial para mejorar el contenido periodístico que producen. Mientras que algunos temen que esto reemplace al trabajo humano, también se espera que la IA sea utilizada para complementar el trabajo humano, no para reemplazarlo. Cabe destacar, que en el caso colombiano, el uso de la IA dentro de la industria periodística se encuentra en sus etapas iniciales, por lo tanto, es importante que los responsables tomen en cuenta los beneficios y costos de pagar a un columnista por contenido escrito con IA para conseguir un mayor desarrollo dentro de la industria.

Por si no lo había delatado ya su repetitividad, exceptuando la frase inicial y las primeras tres o cuarto palabras de cada párrafo, la anterior “columna” fue escrita por una Inteligencia Artificial (IA). Utilicé ChatGPT, un nuevo sistema de chat basado en Inteligencia Artificial (IA) de OpenAI, todavía en fase de pruebas.

¿Me deberían pagar por esta columna? No lo sé, aunque por ahora sí voy a cobrar. Lo que sí es evidente es que la IA tuvo mejor redacción que la mía: no se le escapó ni una tilde ni una coma. Tampoco tuvo exceso de dos puntos ni chistes malos. A medida que iniciativas como ChatGPT progresen en calidad, es muy probable que quienes escriban columnas apoyados en IA no vean la necesidad avisar. Tampoco sería el fin del mundo: un poco de inteligencia artificial no caería mal dentro de un gremio donde suele verse tanta estupidez real...