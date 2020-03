ISLA FUERTE Y OTROS LUGARES EN RIESGO

Isla Fuerte es un lugar único en Colombia. Es la isla más lejana de su capital Cartagena, un pequeño lugar donde habitan no más de 2.000 nativos que durante décadas han desarrollado un estilo de vida tranquilo, parrandero, alejado de las realidades del desarrollo y la tecnología, todo en medio de las dificultades, escasez que el abandono estatal les han dejado. En suma, un hermoso lugar de aguas cristalinas, paraíso para el buceo, el baile de la champeta y el descanso en una hamaca debajo del calor agobiante de la isla.

Isla Fuerte, sin ningún control policial, se enfrenta al riesgo de que llegue el coronavirus y encuentre una población vulnerable al extremo, basta decir que el agua se extrae manualmente por cada familia de un lago, la energía funciona por horas y los costos se incrementan porque todo hay que traerlo por lancha. La precariedad es latente, desde la escuela con un solo maestro hasta un puesto de salud donde no existe médico, la enfermera trabaja con todas las dificultades hasta el punto que casi todo se trata con Aspirina. Para ensombrecer aun más el panorama, a hoy no existe ningún control de pruebas de Coronavirus, los turistas siguen llegando igual que los extranjeros y los isleños apenas están siendo conscientes del riesgo y su vida continúa igual, porque el teletrabajo no opera en una isla. Ellos definitivamente no pueden perder un día de trabajo con el turismo, simplemente, ese día hace la diferencia en materia de ingresos.

Pedir lavarse las manos cuando el agua escasea y el jabón solo lo compran los de mejores ingresos, no salir a trabajar sobre todo en temas turísticos inhibe enormemente la dinámica económica en la isla. Frente a la situación que vivimos, como Isla Fuerte existen muchos municipios en Colombia, donde no llega el Estado, las necesidades abundan, los riesgos son latentes y los habitantes se enteran de ellos pero realmente es tal la desprotección que simplemente no les cambia la vida ni su estado de vulnerabilidad.

Quiero hacer un llamado para que pensemos en las poblaciones que ni hospital tienen, para que el Gobierno las priorice y no termine en un desastre de marca mayor. Todos estamos preocupados porque los hospitales pueden colapsar, pero en el caso de Isla Fuerte esto ocurrirá, pero en la isla completa, gracias a que nadie puede ser hospitalizado y mucho menos tener alguna medicina y mucho menos un respirador mecánico que ayude a los síntomas del virus.

Hoy no existe un plan para ellos, nadie los mira, lo que sí estoy seguro es que definitivamente saldrán en las noticias el día que ocurra un desastre, mortandad y seguramente será un escándalo nacional cuando se evidencie la precariedad y los anuncios de inversiones, hasta con vallas de contratos firmados que ciertamente nunca llegaron.

Como esta isla existen muchos territorios que hoy deben hacer reflexionar a todos para ver cómo generamos solidaridad y les damos una mano mientras que el Estado decide algún día mirarlos y entender que también son colombianos.