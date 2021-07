Jóvenes descerebrados y viejos refunfuñones

Por Rosa Montero

Las pirámides de Egipto tienen pintados mensajes de hace 4.000 años en las que adultos refunfuñones de la época se quejaban de las nuevas generaciones: “Los jóvenes ya no respetan a sus mayores y no tienen sentido del deber ni del sacrificio”. Y hace 2.500 años Sócrates decía: “La juventud de hoy ama el lujo. Es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y parlotea en vez de trabajar”. Se ve que no hay tópico más grande que el de criticar a la juventud, siendo uno...