Juanes, Persona del Año

Cuando vi el homenaje que Lars Ulrich, el fundador de Metallica, le hizo a Juanes declarándose su fan al momento de entregarle el prestigioso premio Persona del Año del Latín Grammy, me conmoví. Fue imposible no dejarse contagiar por las expresiones de incredulidad de este genuino artista paisa. Juanes tuvo que haber recordado aquel momento cuando, cursando tercero de bachillerato, descubrió el rock gracias a sus amigos, quienes le hicieron escuchar Kill ‘Em All de Metallica, y las vibraciones que sintió en su cuerpo al escuchar la energía, rapidez, y agresividad de las guitarras. “Ustedes me cambiaron la vida”, le confesó Juanes a Lars Ulrich el viernes por la noche después de recibir el premio.

A lo largo de los últimos treinta años, el rumbo que Juanes decidió seguir lo ha llevado a ser un artista de talla mundial y un referente musical para toda Latinoamérica. Pero Juanes se ha distinguido no solamente por su música; también tiene el mérito de haber re-significado la marca de Medellín. En los últimos años la ciudad ha protagonizado una transformación profunda y Juanes se ha convertido en uno de sus embajadores más genuinos y reconocidos, gracias también a la labor de la Fundación Mi Sangre, la cual es liderada por Juanes junto con la inteligente e innovadora social Catalina Cock.

Recuerdo que un día iba manejando mi carro por la autopista que corre a lo largo del Hudson River en la Ciudad de Nueva York cuando escuché A Dios Les Pido en la radio, descubriendo así a Juanes. Era el 2002 y unos meses antes había hecho mi primer viaje a Medellín, ciudad que conocí la víspera de sus grandes cambios, cuando todavía había que pedir permiso a los grupos armados para subir a los barrios de Granizal y Santo Domingo. Las canciones de Juanes se volvieron la banda sonora de mi trabajo etnográfico, cuando, durante meses, caminé por las calles de Moravia, Tricentenario y otros barrios, aprendiendo sobre el país y el conflicto, escuchando los testimonios de los campesinos desplazados desde el Oriente. Las letras de canciones como Fíjate Bien, Vulnerable, Rosario Tijeras, y Minas Piedras, me ayudaron a conectarme con el alma de Medellín y Antioquia.

Finalmente, en el 2007, en un hotel de Times Square, tuve la oportunidad de reunirme con Juanes y desde entonces empezó una colaboración y una amistad que ha perdurado desde hace más de una década. Durante todos estos años pude conocer y apreciar la humanidad de Juanes, y acompañarlo en momentos que marcaron su compromiso por un mundo mejor, como los conciertos Paz sin Fronteras en Cúcuta y en Cuba. He sido testigo de su amor profundo y su compromiso genuino por su tierra, de su deseo de despertar en los colombianos, a través de su arte, la pasión por una paz verdadera, aquella que cambie el odio por amor. El premio Persona del Año no marca la cúspide de su carrera, por el contrario, pienso que evidencia que Juanes está en el umbral de realizar aportes aún más incidentes y decisivos, desde nuevos y más altos niveles de conciencia y de madurez.