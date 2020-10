La abuelita de Sanalejo

De la serie “Gente común, corriente y maravillosa”, quiero presentarles a Ana Sofía Aguirre viuda de Saldarriaga.

No es una heroína, no vuela, no tiene superpoderes. Tampoco la fórmula para hallar la paz mundial ni nada de eso, pero es una señora amorosa con unas manos mágicas que me conecta con un referente de ciudad tradicional, bonito y querido al que muchos íbamos, y volveremos, para apreciar la creatividad de los artesanos, buscar los mecatos de siempre, en mi caso la gelatina blanca estirada...