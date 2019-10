En una ciudad como Medellín, nos encontramos a diario permeados por la delincuencia. Me resulta preciso señalar la precoz participación de los jóvenes en las bandas delincuenciales.

En 2017 en Medellín el Índice de Gini fue de 0,52, que la ubica como una ciudad muy desigual. Entre 2017 y 2018 aumentó la pobreza monetaria pasando de 13,4 % a 13,7 %. En 2018, el total de jóvenes desempleados en el Valle de Aburrá fue 64.162, con un aumento respecto al 2017, según Medellín Cómo Vamos. ¿Es el Estado el responsable de la inmersión de los jóvenes en las bandas criminales? Hay alrededor de 4.000 jóvenes entre 14 y 28 años dentro de las estructuras delincuenciales y 60.000 en riesgo de ser reclutados, según el alcalde Federico Gutiérrez.

Estos datos me llevan a reconocer las falencias del Estado que han permitido que los jóvenes, con pocas oportunidades, opten con mayor facilidad por una opción delictiva que aquellos que cuentan con apoyo. Estas dificultades hacen que aspiren solo a un salario mínimo, lo cual no les garantiza el nivel de vida que desean, introduciéndolos a las bandas que en poco tiempo les aseguran progreso económico y respaldan su autoestima falazmente en el poder que se deriva de la delincuencia, en la intimidación que ejercen y las mujeres que en dichos círculos buscan posicionarse como las novias del “duro” para ganar respeto. No hace falta educación, inversión, para ganar dinero y protección.

Ante la falta de educación y oportunidades, aunado a que viven en un ambiente lleno de drogas y dificultades, son seducidos por las bandas, que actúan como una fuente salvadora, en especial en la periferia de las ciudades, ofrecen a estas jóvenes posibilidades de ascenso, pago de deudas, lujos. Muy lejos de su alcance al no estar inmersos en la delincuencia, más aún cuando tienen la conciencia de hacer parte de un sector olvidado.

Gran parte del subdesarrollo de Colombia se debe a la falta de formación, educación e iniciativa empresarial que tienen los jóvenes, porque el Gobierno se ha venido enfocando en obras, turismo, etc., pero no en inversión en el factor humano y social. De verse fortalecido la balanza se inclinaría hacia un trabajo digno y justo como alternativa de progreso en la sociedad.

