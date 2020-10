La belleza de la ciencia

Aún recuerdo, de manera muy difusa, el paso del cometa Halley en 1986. Los noticieros hablaron de eso un buen tiempo hasta que pasó y esa imagen por televisión quedó en mi memoria como si fuera una forma maravillosa de deslumbrar a un niño. En aquel entonces, el nombre de Halley no me decía más, años después descubrí que estaba asociado a un gran científico que calculó la órbita recurrente de un cometa en 1705, el cual volvería a pasar en 1758, pero Halley no viviría para verlo, así como no vivió...