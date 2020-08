LA CAPITAL MUNDIAL DE LA FELICIDAD

En un día particularmente raro de la semana, mirando el acontecer nacional desde la orilla para no correr el riesgo de naufragar en ese mar picado y lleno de tiburones, un amigo muy querido, sin darse cuenta, me lanzó un salvavidas de colores que me cambió el panorama: Hablando del pueblo donde tuvimos la fortuna de nacer, enfatizó que el corregimiento San Bernardo de los Farallones, o Farallón, como le decimos en confianza, es “la capital mundial de mi felicidad”.

“Ca-pi-tal-mun-dial-de-mi-fe-li-ci-dad”,...